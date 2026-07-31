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KRAJ NA EUROBASKETU

Kakva šteta! Mladi košarkaši su izgubili sa zvukom sirene...

Piše HINA,
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Kakva šteta! Mladi košarkaši su izgubili sa zvukom sirene...
Foto: HKS
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Drama u Rijeci! Hrvatska U-18 vodila do zadnje minute, ali je Poljska tricom sa zvukom sirene slomila naše i izbacila ih iz borbe za polufinale i diviziju A

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Hrvatska muška košarkaška reprezentacija do 18 godina nije se uspjela plasirati u polufinale B divizije Europskog prvenstva kojemu je domaćin, nakon četiri pobjede u skupini mladi hrvatski igrači su u četvrtfinalu izgubili od vršnjaka iz Poljske 66-68 (19-18, 21-15, 16-21, 10-14) tricom sa zvukom sirene.

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Tomislav Vučković je sa 26 koševa i 14 skokova bio daleko najbolji igrač Hrvatske, Zdravko Perić je dodao 14 poena, ali upravo su njih dvojica u završnici s nekoliko grešaka prosuli pobjedu, dok su August Chalupa i Hubert Swirydowicz sa po 14 ubačaja bili najefikasniji kod Poljske, a junak poljske pobjede bio je upravo Swirydowicz s dvije trice u zadnjih 45 sekundi uključujući i pobjedničku sa zvukom sirene.

Foto: HKS

Hrvatska je vodila gotovo čitavim tijekom susreta, na ulasku u zadnju minutu je vodila i sa 66-59, ali je izuzetno loše odigranom završnicom ostala bez prolaska među četiri najbolje momčadi na natjecanju. Mogla je ta prednost biti i veća, ali je Perić kod rezultata 65-59 pogodio samo jedno od četiri slobodna bacanja koja je izvodio.

Veliku pogrešku napravio je najbolji igrač Hrvatske Tomislav Vučković koji je 45 sekundi prije kraja kod 66-60 izgubio loptu na svojoj polovici terena što je Swirydowicz iskoristio da tricom smanji na 66-63. Nakon što je Hrvatska u svom sljedećem posjedu samo potrošila vrijeme, Losiak je četiri sekunde prije kraja s dva pogođena slobodna bacanja smanjio na 66-65, a onda je uslijedila krucijalna pogreška.

Foto: HKS

Nakon minute odmora Grbin je dugo čekao s izvođenjem auta, potom je njegovo dodavanje za Vučkovića presjekao Swirydowicz, lopta je odskakutala sve do samog kuta igrališta prije no što ju je poljski igrač uhvatio pa mu je samo preostalo uputiti očajnički šut iz okreta sa sirenom, ali taj je šut prošao kroz obruč.

Hrvatska je ovim porazom ostala bez izgleda za plasman u diviziju A u ovom uzrastu jer će promociju izboriti samo prve tri reprezentacije s natjecanja u Rijeci i Opatiji.

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