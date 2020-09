Kakva golijada! Bačka Topola s devet igrača junački do penala protiv bivšeg europskog prvaka

Gosti iz Bukurešta su zbog velikog broja igrača pozitivnog na korona virus stigli u Srbiju sa samo 14 nogometaša, a prema Uefinim pravilima to je dovoljno da bi se utakmica igrala tako da se i - igrala

<p>Nevjerojatna utakmica u <strong>Bačkoj Topoli</strong>! Srpski predstavnik iz Vojvodine u Europskoj ligi je osvjetlao obraz tamošnjeg nogometa nakon ispadanja <strong>Crvene zvezde</strong> iz Lige prvaka. Naime, s dva igrača manje vraćali su se čak tri puta protiv prvaka Europe iz 1986. <strong>FCSB</strong>-a (tada Steaua), da bi nakon 120 minuta bilo 6-6, a onda nakon penala 5-4 za goste! A odigrali su puno više od 120 minuta... I to kakvih. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novi stadion NK Osijeka</strong></p><p>U 11. minuti zabio je <strong>Dejan Miličević</strong> za početno vodstvo na utakmici. Milićević je dobio savršenu loptu od Zeca sa desnog boka i glavom je smjestio u gol, a već tri minute kasnije<strong> Borko Duronjić </strong>povećava prednost Srba. No, u 25. minuti Florinel <strong>Coman </strong>smanjuje na 2-1. </p><p>Rezultat na semaforu se do kraja prvoga dijela nije mijenjao, ali broj igrača na terenu je. Naime,<strong> Dejan Ponjević</strong>, igrač domaće ekipe u 44. minuti zaradio je drugi žuti karton i morao napustiti travnjak zbog neopreznog starta.</p><p>U drugom dijelu, nakon samo pet minuta Steaua je izjednačila na 2-2, no daleko je to bilo od kraja. <strong>Antonić </strong>koristi grešku golmana Steaue minutu kasnije i glavom postiže gol. Bačka Topola ponovno vodi. U 63. minuti gosti su izjednačili, ali ovoga puta iz penala. <strong>Man </strong>je bio precizan s bijele točke za 3-3, koliko je ostalo sve do kraja regularnog dijela utakmice. Steaua povela autogolom <strong>Balaža </strong>u 93. minuti, ali je <strong>Tomanović </strong>sve ispravio za naše susjede i za 60 sekundi vratio domaću momčad u igru. </p><p>Propustio je <strong>Siladji </strong>u 98. minuti matirati protivničkog golmana, a pet minuta kasnije je zaradio izravan crveni karton zbog pregrubog starta. Već smo u 104. minuti kada Man opet pogađa, no to nije bio znak za domaće da odustanu. u 107. je precizan Tumbasević koji na kraju prvoga produžetka daje novu nadu domaćima. </p><p>U drugom produžetku Petre povećava još jednom rezultat u korist Rumunja, ali <strong>Bačka Topola </strong>se vraća golom <strong>Tomanovića </strong>još jednom u ovoj utakmici s dva igrača manje! Rezultat 6-6 ostao je do kraja produžetaka, a potom se čekalo raspucavanje s bijele točke.</p><p><strong>PENALI</strong>:</p><p>7-6 Tomanović pogađa za domaće!<br/> 7-7 Borucan pogađa za goste.<br/> 8-7 Zec je siguran za TSC!<br/> 8-8 Siguran je Perjanu.<br/> 8-8 Dukan brani Banjcu penal.<br/> 8-9 Panciru pogađa!<br/> 9-9 Pogađa Antonić. <br/> 9-10 Pogađaju gosti.<br/> 10-10 Đurić pogađa.</p><p>Rumunji prolaze dalje nakon bolje serije penala (5-4). </p><p>Dodajmo i kako su gosti iz Bukurešta zbog velikog broja igrača pozitivnog na korona virus stigli u Srbiju sa samo 14 nogometaša, a prema Uefinim pravilima to je dovoljno da bi se utakmica igrala tako da se i - igrala. </p><p> </p>