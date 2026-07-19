KAKVA UTAKMICA! Nogometna poslastica Engleske i Francuske oborila rekord star 68 godina

Dvoboj Engleske i Francuske za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu ušao je u povijest. Englezi su u Miamiju slavili 6-4 u spektakularnoj utakmici prepunoj preokreta i pogodaka, a ukupno deset golova postavilo je novi rekord za najefikasniji susret za brončanu medalju na svjetskim prvenstvima.

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Time je srušen rekord star gotovo sedam desetljeća. Dosadašnji najbogatiji ogled za treće mjesto odigran je na Svjetskom prvenstvu 1958., kada je Francuska svladala Zapadnu Njemačku 6-3. Tada je palo devet pogodaka, jedan manje nego u ovogodišnjem okršaju u Miamiju.

Brazil je tada osvojio Mundijal pobjedom protiv domaćina Švedske u finalu. Brazilci su slavili 5-2 i tako osvojili prvi od sveukupno pet naslova svjetskog prvaka.