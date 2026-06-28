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LEGANDA O LEGENDI

Kakve riječi! Francuska ikona se naklonila Modriću: 'Njega mlađi trebaju izučavati, najveći je...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 3 min
Kakve riječi! Francuska ikona se naklonila Modriću: 'Njega mlađi trebaju izučavati, najveći je...'
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Legende ne nestaju, one iza sebe ostavljaju povijest. Svaka asistencija, svako dodavanje i svaka njegova utakmica ispisuju novo poglavlje karijere koja nikada neće biti zaboravljena, rekao je Thierry Henry

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Luka Modrić još je jednom predvodio Hrvatsku do velike pobjede na Svjetskom prvenstvu. "Vatreni" su u zadnjem susretu grupne faze pobijedili Ganu 2-1 i osigurali šesnaestinu finala. Tamo će ih čekati Portugal. Modrić je odigrao jednu pravu kapetansku utakmicu, bio je sjajan u obrambenim zadaćama, trčao šprinteve i uklizivao u 90. minuti, a sve je zaokružio sjajnom asistencijom Vlašiću za pobjedu.

SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ponovo je hrvatski kapetan postao tema svjetskih medija i brojnih komentatora, a posebno je dojmljivo što je o njemu rekao veliki Thierry Henry u studiju Fox Sporta.

- Zbog ovakvih stvari Luka Modrić jedan je od najvećih veznih igrača koje je nogomet ikada imao. Ovakvi rekordi ne grade se samo talentom, nego disciplinom, odricanjem i nevjerojatnom ljubavlju prema nogometu. Većina igrača u ovoj fazi karijere razmišlja o mirovini. Modrić i dalje odlučuje utakmice Svjetskog prvenstva, i dalje stvara čaroliju i iznova dokazuje da klasa nikada ne stari - rekao je legendarni Francuz pa dodao:

- Mlađe generacije trebale bi ga proučavati. Na vrhu nije ostao zbog svojih godina, nego zato što je njegova nogometna inteligencija bezvremenska. Legende ne nestaju, one iza sebe ostavljaju povijest. Svaka asistencija, svako dodavanje i svaka njegova utakmica ispisuju novo poglavlje karijere koja nikada neće biti zaboravljena. Ovo nije samo još jedan rekord na Svjetskom prvenstvu, nego podsjetnik da prava veličina nema rok trajanja.

Abu Dhabi Grand Prix
Foto: Jakub Porzycki/REUTERS

Za kraj je rekao ono što misle mnogi navijači i ljubitelji nogometa. Modrić je istinska legenda ovog sporta i ovo što radi nadilazi sve granice.

- Kada se bude govorilo o ovoj generaciji nogometaša, Luka Modrić neće biti upamćen samo kao hrvatska legenda. Bit će zapamćen kao jedan od najvećih veznih igrača koje je svijet ikada vidio - rekao je Henry.

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