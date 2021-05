Tko prati NBA ligu zna kakav je igrač Nikola Jokić. Pregršt neočekivanih poteza koje svakodnevno radi nevjerojatnom lakoćom dali su mu nadimak 'Joker'.

Srpski je centar s 26,4 poena, 10,9 skokova i 8,4 skokova trenutačno vodeći u MVP poretku (najbolji igrač regularnog dijela sezone) te je po američkim analitičarima vjerojatnost za njegovo osvajanje te nagrade 64,3 posto budući da nije ostalo puno utakmica do kraja sezone.





Ipak, jedan se analitičar udostojio umanjiti vrijednost njegovog nevjerojatnog uspjeha.

- Kad pogledate listu igrača koji su dobivali tu nagradu, a ovo govorim s poštovanjem prema Jokiću, on bi povijesno gledano bio najgori MVP kojeg smo imali u posljednjih 35 godina. Chris Paul to ne bi bio jer je on cijelo vrijeme sjajan igrač, a Nikola Jokić je vrlo dobar igrač koji ima sjajnu sezonu. Ako pogledate da su tu nagradu osvajali Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Derrick Rose prije ozljede, a onda da ju dobije Nikola Jokić? Ljudi bi zaključili da je to bila čudna sezona - rekao je Nick Wright koji očito riječima "vrlo dobar igrač" ne svrstava Jokića u sam vrh košarkaške elite. Pomalo se radi i o podcjenjivanju 26-godišnjaka iz Europe koji je već tri puta nastupio na 'All-Star' utakmici i bio dvaput uvršten u najbolju momčad sezone.

Njegovi Denver Nuggetsi s omjerom od 44 pobjede i 22 poraza osigurali su plasman u doigravanje šest utakmica prije kraja sezone.

Podsjetimo, prošle su godine senzacionalno izborili ulazak u konferencijsko finale gdje su izgubili od budućih prvaka LA Lakersa. Prvu su rundu prošli izbacivši Utah Jazz nakon što je momčad Bojana Bogdanovića vodila 3-1 u seriji, da bi u polufinalu Zapadu ponovili takav preokret protiv čak i jače momčadi LA Clippersa.