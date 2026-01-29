Sada je važna jedino psiha. Neće igrati jedino oni koji ne mogu hodati, svi ostali će se zakrpati, blokadama, injekcijama... Boljet će ih i ovako i onako, samo će bol biti puno podnošljivija s medaljom oko vrata
STRUČNI KOMENTAR PLUS+
Kaleb za 24sata: Dečki, ne nasjedajte na fore iz njemačkog tabora, žele vas opustiti...
U trenucima kad su nas rukometni reprezentativci toliko razveselili nastupom na Euru, možemo se malo i našaliti i kazati kako u ovom trenutku nije bitno što je bilo, nego samo ono što će biti. Nakon prvenstva ćemo znati što je bilo, nadajmo se s medaljom oko vrata, kaže nam naš proslavljeni reprezentativac Nikša Kaleb, koji je za 24sata otkrio koje zamke čekaju izbornika Sigurdssona i igrače uoči preostale dvije presudne utakmice.
