Kaleb za 24sata: Sigurdsson je izabrao pogrešnu taktiku. Fokus mu je trebao biti na utakmici...

Prije svega čestitke igračima što su uopće došli u polufinale, nema im se što prigovoriti ni za igru, ni za zalaganje, ali na ovoj utkamici su se pokazale neke stvari koje nisu dobre i koje idu na dušu izborniku Daguru Sigurdssonu, kaže nam naš proslavljeni reprezentativac Nikša Kaleb.

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska je nakon neizvjesnog prvog poluvremena u polufinalu Eura protiv Nijemaca potpuno potonula početkom drugoga, suparnik je otišao na preveliku razliku s koje se Martinović i društvo više nisu uspjeli vratiti.

- Rekao bih da je to krivnja izbornika kojeg naša javnost previše idealizira. Dva puta smo igrali u pripremama protiv Nijemaca, gledali smo ih na Euru, a taktika nam se svela na napad sedam na šest. To je taktika koja se primjenjuje kratko vrijeme, za promjenu ritma, za iznenađenje, ali da to igramo skoro cijelu utakmicu i primamo golove na prazan gol, e to ne ide. Slično je bilo i protiv Mađara, kad neke stvari također nisu funkcionirale, ali smo okrenuli utakmicu. Ništa, poraz i čestitke igračima, nadam se da ćemo u polufinalu pametnije.

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Odmah u startu utakmice dogodio se peh s ozljedom Davida Mandića.

- Dvije utakmice sam hvalio Davida, ali odmah je dobio udarac koljenom u koljeno, i samo na račun toga što je veliki borac odigrao je gotovo cijelu utakmicu i ne treba mu zamjeriti na promašenoj kontri u završnici. To je posljedica akumulacije umora i ozljede, 54 odigrane minute, a sve se događalo dok je Jelinić odmoran sjedio na klupi. To su neki detalji koji utječu na našu igru, igrači gore od želje, žele dati sve od sebe, ali nisu igrači ti koji sami sebe stavljaju na teren i određuju taktiku.

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Izbornik Sigurdsson kupio je dosta simpatija istupom na jučerašnjoj press konferenciji.

- Da, svi ga tetoše, svi ga od milja zovu Dagur. Ali kako smo imali Golužu, Horvata i Perkovca a ne Ketu, Cvebu i Pekija, onda nemamo na klupi ni Dagura nego Sigurdssona, odnosno gospodina Sigurdssona. Ne treba se natjecati kao da smo svi s njim kumovi ili ćemo na obljetnicu mature. Gospodin Sigurdsson je rekao EHF-u to što je rekao, kad je to isto kazao Goluža onda ga se ismijavalo. Uostalom, koliko vidimo po tretmanu nije nam njegov istup nešto posebno puno pomogao. Fokus je trebao biti na utakmici, a ne na uvjetima. Sjetimo se kako je Dražen Petrović u Poljskoj kazao suigračima da se ne žale na loše sobe i jednu kupaonicu na katu dok su njihovi vršnjaci po rovovima.

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pitanje svih pitanja je što dalje.

- Što prije zaboraviti ovu utakmicu, vidjet ćemo tko nas čeka, ali u svakom slučaju bilo bi ljepše vratiti se kući s brončanom nego s drvenom medaljom. Znam kako to sad ide, igrači će nakon povratka u hotel povući u sobe vrtjeti svaki korak i sekundu utakmice dok ne uspiju zaspati... Svojevremeno smo mi dobivali određene preparate, naravno dozvoljene, da što prije utonemo u san, da se tijelo opusti i odmori, i uz razgovor s psihologom ili trenerom dan kasnije pripremati taktiku za zadnju utakmiucu. Nadam se i žarko želim da ćemo nakon zadnje utakmice brončane dočekati na trgu, sa željenim i poznatim notama.