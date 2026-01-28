Kaleb za 24sata: Taj igrač je iskra koja zapali sve! Sad igraš bez obzira u kakvom si stanju

Svaka čast momci, napravili ste veliku stvar, ne samo izborili polufinale Europskog prvenstva nego smo se riješili i jedne velike brige, izborili smo direktan plasman na Svjetsko prvenstvo bez kvalifikacija. Sada nas čeka polufinale, utakmica koja se igra bez obzira u kakvom si stanju, osim ako ti ne nedostaje pola noge kao Srni. Sve ostalo se zaboravlja i gura dalje, nadajmo se sve do kraja, kaže nam naš proslavljeni rukometni reprezentativac Nikša Kaleb nakon velike pobjede Hrvatske protiv Mađarske (27-25) i plasmana u polufinale Europskog prvenstva.

Pokretanje videa... 00:52 Hrvatska u polufinalu Eura | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Utakmica nije krenula dobro, Mađari su kontrolirali igru i rezultat.

- Rekao bih da je to bila krivnja izbornika Sigurdssona koji je obranu 5-1 postavio krivo. Umjesto da Mamić tjera srednjeg napadača Mađarske u našu desnu stranu, da mu desna ruka bude pod kontrolom naše obrane, usmjeravan je na lijevu stranu i zbog toga smo primili šest od osam golova s krila. Ne zbog loše obrane na krilu, nego zbog toga što smo pucali u sredini. Obrana 5-1 je dobra obrana, ali ne igra se protiv svakoga i nadajmo se da će izbornik prepoznati taj detalj. Kad dešnjaka usmjeravaš ulijevo on mora rotirati tijelo i izlaže ruku s loptom obrani, lakše ga je braniti...

Hrvatski rukometaši u Norveškoj 2008. goodine osvojili europsko srebro | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Preokret je stigao s obranom šest - nula i napadom sedam na šest.

- S obranom šest - nula golman je prodisao, a s napadom sedam na šest, koji inače ne igramo često, zabili smo dva gola i izborili dva sedmerca, na koncu i taj sedmerac u ključnom trenutku. Puno toga dobroga nam se poklopilo, ali sve našom zaslugom. Još jednom treba pohvaliti sve, a ja bih posebno istaknuo Davida Mandića koji igra sve bolje, i u obrani, i u napadu, potreban nam je takav igrač koji daje tempo i ritam obrani, iskra koja zapali sve ostale. On je preuzeo tu ulogu od Srne...

Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U zadnjoj minuti David je izborio prekršaj u napadu i zabio zadnji gol.

- David je odigrao sjajnu utakmicu, igra dobro cijelo prvenstvo, a meni je posebno drag taj faul u napadu koji je izborio. Ima puno simbolike u tom prekršaju koji je bio, ali što smo sve vidjeli tijekom prvenstva, mogli su ga i ne svirati. Spominjem to zbog one sramote dan ranije, kada su Mađari ostali bez zasluženog penala protiv Švedske, koju su suci kao domaćina malo pogurali. Ali nije im uspjelo, sucima ostaje sramota, a Šveđanima da gledaju polufinale na televiziji.

Kaleb je uvjeren da Hrvatska može i dalje.

- Može se, vjerujem u naše igrače, samo sada treba biti pametan, dobro se odmoriti i ostati čvrsto na zemlji. Sada im slijedi ono najgore, ovako umorni od utakmice moraju potrpati sve u torbe, bolje rečeno nagurati nogama robu u torbe i što prije krenuti na put. Javio mi se prijatelj Dino Smajlović koji je u Danskoj, kazao mi je da su suci, braća Amar i Dino Konjičanin, putovali vlakom osam sati iz Danske u Švedsku zbog nevremena i snijega. Može se dogoditi da se putovanje zbog snježne oluje oduži, što nikako ne bi bilo dobro, pogotovo zbog ozljeda, umora...

Ritam je opasan po zdravlje.

- Puno puta je rečeno da ovaj ritam utakmica nije normalan, da igrači nisu strojevi, a ja bih dodao i da raspored utakmica po diktatu sponzora i televizija očito radi netko tko je bio oslobođen tjelesnog odgoja. Što bismo mi rekli, lako je tuđim...

Iako je izbornik Sigurdsson griješio, i on zaslužuje pohvale.

- Kako ne, kad se pogleda da imamo srebro sa SP i da smo u borbi za medalju na EP, onda je to velika stvar. EP je teže od SP-a jer nemaš toliko prilike za odmor u nešto lakšim utakmicama, kao što smo imali protiv Bahreina i Zelenortskih otoka... Oba natjecanja su odrađena dobro, nadamo se da će i ovo biti do kraja uspješno, i sigurno da i izbornik zaslužuje pohvale. Možda i on nešto nauči od nas, ne samo mi od njega. Uostalom, s njim je i Denis Špoljarić koji je puno toga prošao i otkriva mu pomalo naše rukometne tajne. Čuli smo se prije par dana i otkrio mi je kako je savjetovao Sigurdssonu da ne lomi jezik hrvatskim jezikom. Trudi se Dagur, ali nije hrvatski lagan. Neka ga još koju godinu, možda će i naučiti...

Jedno ime Kaleb je istaknuo za kraj.

- Svi zaslužuju pohvale, od prvoga do zadnjega, ali uz dužno poštovanje moram pohvaliti malog Raužana koji igra kao da je pet godina u reprezentaciji, a ne kao da je tek stigao. Iskoristio je ponuđenu priliku i on je budućnost reprezentacije. Čestitke i njemu i njegovom treneru koji će se prepoznati, ha, ha, ha... (Igor Vori op.a.)