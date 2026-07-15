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KORAK DO FINALA

Kalender i Serdarušić pobijedili i izborili polufinale ATP Umaga

Piše HINA,
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Kalender i Serdarušić pobijedili i izborili polufinale ATP Umaga
30. Plava laguna Croatia Open Umag, Kvalifikacije, Admir Kalender- Attila Balazs | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Kalender i Serdarušić u Umagu srušili druge nositelje i jure u polufinale! Hrvatski dvojac nastavlja pobjednički niz nakon Trsta

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Hrvatski tenisači Admir Kalender i Nino Serdarušić plasirali su se u polufinale turnira parova na 36. izdanju Plava Laguna Croatia Openu, turniru u Umagu. U četvrtfinalnom su meču Kalender i Serdarušić svladali druge nositelje, Nijemca Constantina Frantzena i Nizozemca Robina Haasea sa 6-3, 7-6(4). Time je hrvatski dvojac nastavio pobjednički niz od prošlog tjedna kada je slavio na ATP Challenger turniru u Trstu.

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U prvom setu je hrvatska kombinacija dva puta uzimala servis suparnicima, dok su drugi nositelji Umaga napravili jedan break. U drugom setu Kalender i Serdarušić su vodili 4-3 uz break prednosti, ali su tada Frantzen i Haase vratili break zaostatka i naknadno izborili tie-break. U njemu su Kalender i Serdarušić od starta bili nekoliko koraka ispred suparnika. Vodili su 2-0, 4-1, a potom i 6-2. Drugi nositelji su spasili dvije meč-lopte, ali više od toga nisu uspjeli.

U polufinalu će hrvatski tenisači igrati protiv pobjednika meča u kojem Britanci Stevenson i Willis igraju protiv bosanskohercegovačkog igrača Džumhura i Srbina Latinovića.

ATP Umag, četvrtfinale parova:

Admir Kalender / Nino Serdarušić (Hrv) - Constantin Frantzen / Robin Haase (Njem,Niz/2) 6-3, 7-6(4)

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