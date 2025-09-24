Hajdukovac propustio suđenje za pljuvanje u kafiću. Konobar kaže kako ništa nije vidio ni čuo

Veznjak Hajduka Anthony Kalik (27) nije se u srijedu pojavio na Općinskom prekršajnom sudu u Splitu, gdje je trebao svjedočiti kao oštećenik u slučaju napada koji se dogodio sredinom kolovoza. Razlog izostanka bile su klupske obveze, odnosno utakmica šesnaestine finala Kupa protiv Koprivnice, no njegov će iskaz biti ključan za rasplet postupka protiv 25-godišnjeg napadača, piše Dalmatinski portal.

POGLEDAJTE SNIMKU INCIDENTA:

Pokretanje videa... 00:19 Osoba pljunula na Anthony Kalika | Video: Čitatelj 24sata

Postupak se vodi protiv 25-godišnjeg J. G., kojeg splitska policija tereti da je 18. kolovoza na terasi jednog kafića narušavao javni red i mir. Prema optužnom prijedlogu, J. G. je galamio na Kalika, uputio mu salvu uvreda uz prijetnju da će mu "izbiti zube", a potom ga i pljunuo. Iako je policija za njega tražila zatvorsku kaznu od 30 dana, sud ga je pustio da se brani sa slobode. Okrivljeni je na sudu negirao prijetnje i pljuvanje, priznavši tek da je igraču Hajduka prigovorio zbog lošije igre s obzirom na to da su dobro plaćeni.

Utakmica Kupa protiv četvrtoligaša Koprivnice (17 sati) prilika je koju trener Gonzalo Garcia nije htio propustiti kako bi dao minutažu igračima s klupe, a među njima se očekuje i Kalik. Bijeli su u Koprivnicu otputovali nakon poraza u derbiju protiv Dinama i traže prolazak u osminu finala i podizanje samopouzdanja.

Ključni svjedoci i oprečne izjave

Situaciju za tužiteljstvo dodatno komplicira iskaz konobara iz kafića u kojem se incident dogodio. On je pred sucem izjavio kako nije čuo prijetnje niti je vidio da je okrivljenik pljunuo Kalika, što ide u korist obrani. Zbog toga će iskaz samog nogometaša biti presudan. Zanimljivo je da je i sam Kalik u nedavnom intervjuu za australske medije umanjio težinu incidenta unatoč postojanju videosnimke događaja koju je snimio čitatelj 24sata.

- Nisu me pljunuli, mediji su to prikazali malo više nego što je bilo. Netko mi je prišao tko nije bio zadovoljan igrom i malo me napao. Nije tako loše, navikneš se - izjavio je tada Kalik za Canberra Times, nakon što je dobio prvi poziv u australsku reprezentaciju.

Napad se dogodio u jeku navijačkog nezadovoljstva nakon ispadanja Hajduka iz europskih natjecanja. Tenzije su bile visoke, a kulminirale su i bacanjem baklji na igrače nakon prvenstvene utakmice sa Slaven Belupom. Incident u kafiću bio je samo jedan u nizu događaja koji su oslikavali frustraciju dijela navijača.

Ročište je odgođeno, a sud će morati zakazati novi termin kako bi saslušao ključnog svjedoka. O ishodu postupka ovisit će hoće li sud povjerovati navodima policije ili će prevagnuti obrana okrivljenika, potpomognuta iskazom konobara i javnim Kalikovim istupom.