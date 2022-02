Nikola Kalinić (34) na predstavljanju kao novi igrač Hajduka osvrnuo se i na vruću temu koja je obilježila njegovu karijeru, izbacivanje iz hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018.

Prošle su više od tri i pol godine, a napadač nikad nije javno istupao o toj temi. Podsjetimo, izbornik Zlatko Dalić poslao ga je kući nakon što je odbio ući u igru na prvoj utakmici protiv Nigerije u Kalinjingradu.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikola Kalinić vratio se u Hajduk

- Nećete me i dalje čuti - rekao je Kalinić odgovarajući na pitanje kako danas gleda na tu situaciju.

Kalinić je bio nezadovoljan statusom u reprezentaciji i manjkom minutaže, no nije o svađi s izbornikom službeno izlaziti u javnost. Pa neće ni danas.

Podsjetimo, Dalić je u reprezentativnom kampu toga popodneva novinarima rekao:

- Na utakmici s Nigerijom Nikola se zagrijavao, trebao je ući drugo poluvrijeme, ali rekao je da nije spreman ući jer je osjetio problem s leđima. To se isto ponovilo protiv Brazila u Engleskoj, da nije bio spreman. I trening jučer, isto je rekao da nije spreman za trening. Ja sam to mirno prihvatio. Tri puta nisi spreman, a ja trebam spremne igrače, zdrave igrače i ja sam jučer odlučio da se on vrati doma.

Kalinić je na presici na Poljudu još kratko poručio:

- Stvarno ne bih htio komentirati reprezentaciju, tema je danas Hajduk i misli su mi usmjerene samo na Hajduk. Reprezentacija igra dobro, plasirala se na Svjetsko prvenstvo i poželio bih im svu sreću. Nema samo tako nastave...

Nikola je završio reprezentativnu karijeru s 15 golova u 42 nastupa. Zahvalio se na srebrnoj medalji koju su mu poslali. A Dalić je nedugo poslije u druženju s novinarima priznao:

- Nije se javio i ne bih se vraćao na to. Nisam ponosan ni sretan, to je mrlja na mojoj karijeri, moj poraz. Ali miran sam jer sam napravio sve da do toga ne dođe. Šteta...