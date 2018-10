Modrić podržao Kalinića: Jeste li za povratak Nikole u repku?

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je 0-0 s Engleskom na Rujevici. Prvi put otkako je Zlatko Dalić preuzeo Vatrene, reprezentacija na dvije uzastopne utakmice nije postigla gol.

Odlazak Marija Mandžukića uvelike je utjecao na igru naše reprezentacije i ispostavilo se da će Mandžu biti teže nadoknaditi nego što je stručni stožer očekivao.

- Mi se moramo riješiti pitanja i rasprava o Mandžukiću. Donio je takvu odluku, njega više nema i to moramo prihvatiti. Ali ja vjerujem da imamo rješenja za napad. Rebić je dobro odigrao, nedostaje mu snage nakon ozljede. Kad se potpuno vrati izgledat će to puno bolje. A imamo mi i nekoliko jako dobrih ofenzivnih rješenja u mladoj reprezentaciji. Ne brinem da ćemo opet početi zabijati - komentirao je Dalić nakon utakmice.

Hrvatska ima kvalitetnih igrača u napadu, no napadački trolist Perišić - Kramarić - Rebić tek treba proraditi. U cijeloj priči isplivalo je ime Nikole Kalinića, koji je otvoren za povratak u nacionalnu vrstu.

- Otvoren sam za povratak. Teško je za objasniti, no jasno je da bih se volio vratiti, ali neke stvari se moraju promijeniti. O onome što se dogodilo na SP-u u Rusiji ne želim. Već se puno govorilo o tome. To je prošlost. To što se dogodilo je jedna duga priča - poručio je Kalinić.

Kalinić se otvoreno ponudio reprezentaciji i spreman je za povratak, a kao kapetan viceprvaka svijeta svoje mišljenje dao je i Luka Modrić, najbolji igrač svijeta.

- Drago mi je čuti da se i Kalinić želi vratiti u reprezentaciju. Njegova su želja i isprika preduvjet, a njegove su kvalitete neupitne, sigurno bi bio važan reprezentaciji ako se sve riješi na najbolji mogući način - poručio je Modrić.

