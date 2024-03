Kamenski: Barišić mi je zabio nož u leđa! Sramotne su metode i način kako rade u Dinamu...

Sramota! Šokiran sam i razočaran što većina članova izvršnog odbora nije glasovala po svojoj savjesti nego prema unaprijed pripremljenom šalabahteru! Kakvu poruku javnosti i navijačima šalju kad su prekrižili Kamenskog, jednog od najvećih hrvatskih poduzetnika, kojeg je sam Barišić zvao da pomogne klubu u projektu novog stadiona? Kakvu su poruku poslali kad su prekrižili prof. dr. Vladimira Gašparovića, koji je nedavno spasio Barišića od smjene? Bit će tu još svega...

Rekao je to član Dinamova izvršnog odbora Dubravko Skender nakon što je to tijelo izabralo 35 skupštinara koji predvođeni Mirkom Barišićem u nedjelju idu u bitku protiv Velimira Zajeca i njegovih 24 delegata.

Odluka da Barišić na svoju listu ne uvrsti Kamenskog, Gašparovića, pa i Stjepana Deverića, Marijana Čerčeka, izazvala je čuđenje. A sam Kamenski bio je šokiran.

- Sramota je! I ne govorim to jer mene nisu uvrstili u skupštinu nego prije svega zbog metodologije i načina kako se to radi. To je sramotno! Umjesto najavljenog festivala demokracije u Dinamu, doživljavamo da se ljudi biraju metodama iz vremena za koja smo mislili da su davno prošla - rekao je za Novu TV.

On je kotirao i kao kandidat za predsjednika.

- Pozivali su me i navijači i Otto Barić da idem u kandidaturu, ali razgovarao sam s Barišićem i otklonio takvu mogućnost. Prvenstveno zbog poštovanja prema njemu. Moj moralni kodeks ne bi mi dopustio da me netko dovede u klub i nakon nekoliko mjeseci ja mu zabijem nož u leđa.

Je li on vama zabio nož u leđa, pitao ga je Marko Šepat.

- Da, je! I sugeriram mu da ne daje lažne izjave jer i ja imam šalabahter koji su dijelili i objavit ću ga ako nastavi!