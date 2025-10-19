Obavijesti

I DALJE ČEKA ŠANSU

Kamere uhvatile Livakovića na klupi: Njegov pogled govori sve

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Kamere su zabilježile trenutak iz 67. minute utakmice, kada je režiser pokazao na klupu Girone. U kadru se vidio i Livaković, za kojeg su mnogi navijači istaknuli kako izgleda razočarano

Hrvatski golman Dominik Livaković (30) proživljava izazovne dane u svojoj karijeri. Bivši kapetan Dinama otišao je na posudbu u španjolsku Gironu u posljednjem danu prijelaznog roka u kolovozu, ali u novom klubu nije imao uspješan start. Štoviše, sredina je listopada, a Livaković još uvijek čeka debi u novom dresu.

Prve minute u novom klubu nije dobio ni u katalonskom derbiju protiv Barcelone. Naime, njegova Girona ispustila je bod u doslovno posljednjem napadu utakmice, kada je pobjednički gol za 2-1 zabio Ronald Araujo.

Kamere su zabilježile trenutak iz 67. minute utakmice, kada je režiser pokazao na klupu Girone. U kadru se vidio i Livaković, za kojeg su mnogi navijači istaknuli kako izgleda razočarano i tužno. Snimku možete pogledati OVDJE.

