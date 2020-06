'Kamp rukometnih vratara' jači i od korone! Deseto izdanje sa Šegom, Alilovićem, Kapitanović

Unatoč brojnim otkazima deseto jubilarno izdanje Međunarodnog kampa rukometnih golmana održat će se ove godine u Omišu od 22. do 28. lipnja a s djecom će raditi naši proslavljeni reprezentativci...

<p>Međunarodni kamp rukometnih golmana jači je i od korone! Unatoč svim problemima koje je svijetu sporta nanijela pandemija, organizatori kampa nisu odustali pa će se deseto jubilarno izdanje kampa održati od 22. do 28. lipnja u Omišu. Tim povodom dana je organizirana najavna press konferencija uoči koje je našem proslavljenom reprezentativcu Marinu Šegi uručena posebna plaketa.</p><p>- Marin je s nama od prvoga dana, dolazio je svake godine i pomagao održati tradiciju i odgajati mlade golmane i zbog toga mu posebno zahvaljujemo – kazao je prvi čovjek organizacije Mario Čaljkušić, koji se otkrio kako će ovo biti prva godina koja neće biti rekordna po broju sudionika:</p><p>- Ove godine kamp će imati manji broj sudionika, imali smo dosta otkaza, ali ni u jednom trenutku nismo razmišljali o odustajanju. Ove godine je situacija takva kakva je, imali smo u siječnju rasprodane kapacitete, svih 500 mjesta bilo je popunjeno, ali nam je korona pokvarila planove, otkazali su nam gotovo svi 'Skandinavci', ukupno preko 60% sudionika. Bila je u planu revijalna humanitarna utakmica sa zvijezdama rukometa. Na koncu ćemo imati 100 – tinjak sudionika, što je za mene ogroman uspjeh s obzirom na situaciju. </p><p>O sam mom kampu i njegovom značaju govorili su naši proslavljeni reprezentativci, Marin Šego i Ivana Kapitanović.</p><p>- Ovo je vrhunska priča. Iz godine u godinu ljudi pokušavaju pripremiti projekte za rukometne vratare, ali nitko to ne radi tako dobro kao Mario. Svake godine je broj djece iz cijele Europe sve veći i na tome mu treba čestitati, bez obzira na ovu godinu koja je takva kakva je. Vratar u rukometu donosi jako puno svojoj ekipi, a 90% klubova nemaju adekvatan rad i svog trenera vratara. Po meni je to jako loše, zbog toga smo ovdje tjedan dana i u tom razdoblju pokušavamo što više pomoći djeci, naučiti ih vježbe i tehniku, kako bi mogli sami vježbati u klubovima – kazao je Šego. </p><p>- Svake godine sam dolazila na kamp, nekad bih ostajala duže, nekad kraće, zavisno o obavezama, pomagala u radu, ali i učila. Drugačije su tehnike i metode, rukomet svake godine nosi neke nove stvari i dosta toga se može usvojiti. Sretna sam kad sretnem djecu koja su dolazila na kampove i pričaju mi koliko im je pomoglo i koliko su bili oduševljeni radom s najvećim zvijezdama ovoga sporta. Klubovi na žalost dosta zapostavljaju vratare, i stoga je ovaj kamp bitan, na njemu se mogu vidjeti i naučiti nove tehnike – zaključila je Kapitanović.</p>