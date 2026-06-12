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ALPHONSO DAVIES

Sjajna vijest za BiH: Kanadski as od 40 milijuna izvan stroja

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Sjajna vijest za BiH: Kanadski as od 40 milijuna izvan stroja
Foto: Sports Press Photo/SIPA USA

Kanada na uvodnu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine u Torontu izlazi bez svog kapetana Alphonsa Daviesa, koji se još nije oporavio od ozljede stražnje lože

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Kapetan nogometne reprezentacije Kanade Alphonso Davies (25) još se nije u potpunosti oporavio od ozljede stražnje lože te neće igrati na uvodnoj utakmici SP-a protiv Bosne i Hercegovine, koja je na rasporedu u petak u Torontu. To je izjavio kanadski izbornik Jesse Marsch.

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Foto: Instagram

- Obavio je pregled magnetskom rezonancom koji je pokazao pozitivne znakove. Liječenje ozljede dobro napreduje i nadamo se da će se sljedećih dana ili sljedećeg tjedna stvari ubrzati te da će moći zaigrati - kazao je kanadski izbornik.

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Alphonso Davies, koji u Bayernu igra na poziciji lijevog braniča, zbog ozljeda je protekle sezone skupio tek 23 nastupa, uglavnom ulazeći s klupe za pričuve. Za kanadsku reprezentaciju je u 58 utakmica postigao 15 pogodaka. 

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Kapetansku traku u susretu protiv BiH će nositi veznjak Stephen Eustaquio. Kanadu u skupini B Svjetskog prvenstva nakon susreta s BiH očekuju dvoboji sa Katrom i Švicarskom.

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