Kanađani izborili finale Igara!

Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

Ovo je šesti put kako na ZOI igraju i hokejaši iz NHL lige, a u prethodnih pet navrata (od 1998. do 2014. godine) Kanada je tri puta bila zlatna (2002, 2010, 2014)

Hokejaši Kanade prvi su finalisti Zimskih olimpijskih igara u Milanu, oni su u polufinalu preokretom sa 3-2 (0-1, 1-1, 2-0) svladali branitelja naslova Finsku.

Kanađani i Finci očekivano su pružili fantastičnu hokejašku predstavu u kojoj su Finci vodili sa 2-0, ali su Kanađani golom Nathana MacKinnona 35 sekundi prije kraja uspjeli u potpunosti preokrenuti rezultat.

Finska se tijekom prve trećine vrlo organizirano branila, a kada je dobila priliku s igračem više na ledu stigla je i do vodstva. Bennett se nepotrebno zaletio u finskog vratara Sarosa i dobio dvije minute isključenja, a Finci su poveli samo dvije minute potom. Aho je osvojio podbacivanje, a Mikko Rantanen (16:55) je snažnim udarcem svladao Binningtona.

Ice Hockey - Men's Play-offs Semifinals - Canada vs Finland
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

U drugoj trećini Finska je povećala svoju prednost i to s igračem manje na ledu. Erik Haula (23:26) je pobjegao u protunapad i okrunio ga golom. Ipak, Kanada se vratila u igru u sljedećoj situaciji s igračem više na ledu kada je Sam Reinhart (34:20) skrenuo udarac Makara i prevario Sarosa.

Veliki pritisak Kanade u trećoj trećini rezultirao je izjednačujućim golom Shee Theodorea (50:34) sredinom tog perioda, da bi ključni trenutak stigao 2:35 minuta prije kraja kada je Mikkola neoprezno udario palicom po licu MacKinnona. Uslijedile su dvije minute opsade finskog gola da bi sekundu prije povratka finskog braniča na ledu McDavid izvrsno proigrao MacKinnona koji je pronašao prostor između vratnice i Sarosa za prolazak paka u mrežu.

Ice Hockey - Men's Play-offs Semifinals - Canada vs Finland
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Kanada će u nedjeljnom finalu od 14.15 sati igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojem od 21.10 sati igraju SAD i Slovačka. Kanađani će tada pokušati osvojiti 10. naslov olimpijskih pobjednika u povijesti. Ovo je šesti put kako na ZOI igraju i hokejaši iz NHL lige, a u prethodnih pet navrata (od 1998. do 2014. godine) Kanada je tri puta bila zlatna (2002, 2010, 2014).

