Kanađani su se zaigrali! Veliki dio gledatelja na stadionu gdje će igrati 'vatreni' ne vide teren?
Za razliku od stadiona u Dallasu koji je pravo moderno zdanje, stadion u Torontu je za potrebe Svjetskog prvenstva dograđen montažnim tribinama i uopće ne izgleda kao stadion na kojem se igra veliko natjecanje....
S jednog od najvećih na najmanji, s jednog od najljepših na jedan od najružnijih stadiona na ovom Svjetskom prvenstvu. To je put Hrvatske, koja je nastup na Mundijalu otvorila porazom od Engleza na prekrasnom, modernom, klimatiziranom Dallas Stadiumu koji ima kapacitet od preko 70.000 gledatelja, a nastavak puta vodi je u Kanadu, na Toronto stadium, koji ima kapacitet od svega 43.000 gledatelja, i to nakon nadogradnje, a osvježenje pruža propuh između tribina...