Kanađanin hrvatskih korijena postao većinski vlasnik Cibone

Košarkaški klub Cibona uspješno je završio postupak preoblikovanja iz sportske udruge u sportsko dioničko društvo, čime je postao KK Cibona s.d.d., a jedan od vodećih kanadskih gospodarstvenika hrvatskih korijena Victor Dodig postao je većinski vlasnik sa 69.96 posto udjela.

Prvi i jedini krug upisa dionica trajao je od 31. kolovoza do 25. rujna 2026. te je polučio izniman uspjeh. Procesom preoblikovanja propisani minimalni uvjeti u potpunosti su nadmašeni, čime je potvrđeno snažno povjerenje ulagača i vjerovnika u novu viziju kluba. U sklopu uspješno provedene dokapitalizacije prikupljeno je ukupno 1.730.100 eura u novcu, čime je premašen zakonski minimum od 1,6 milijuna eura, pri čemu je ključan doprinos dao upravo investitor Victor Dodig uplatom od 1.725.000 eura.

Istodobno, vjerovnici su svoja postojeća nesporna potraživanja konvertirali u temeljni kapital i kapitalne rezerve u iznosu od 4.306.100 eura, što je rezultiralo ukupnim temeljnim kapitalom novog društva od 3.459.600 eura, raspoređenim kroz 34.596 dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 100 eura.

Zagreb: Budući vlasnik Cibone, Victor Dodig | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Od prvog trenutka i početnog ulaganja u Cibonu imao sam jasnu viziju i ambiciju vraćanja kluba na razine na kojima zaslužuje biti. Želimo stvoriti jaki europski klub s jasnom strategijom upravljanja na svim razinama. Zagreb i Hrvatska vole košarku i Cibonu pa sam siguran da ćemo imati opet punu dvoranu i gledati neke od najjačih europskih momčadi u našem gradu. Provedenom pretvorbom u dioničko društvo klub je dobio odgovorne vlasnike koji su spremni uložiti vlastiti kapital u ovaj projekt, a ja sam posebno sretan i ponosan što mogu biti na čelu te grupe. Samo zajedno možemo napraviti željene iskorake u godinama koje su pred nama te vjerujem da ćemo ispuniti očekivanja navijača, ali i ambiciju koju smo si sami pred sebe stavili - izjavio je Victor Dodig.

Pravo sudjelovanja u prvom krugu imali su postojeći vjerovnici kluba koji su, prema posljednjem revizorskom izvješću sa stanjem na dan 31. prosinca 2025., imali nepodmirenu nespornu tražbinu u iznosu od najmanje 100 eura. Dionice su mogli upisati novčanom uplatom, unosom cijele ili dijela tražbine ili kombinacijom tih dvaju modela.

Nova vlasnička struktura odražava ulaganja i konverziju potraživanja ključnih vjerovnika i investitora, a valja istaknuti kako je Grad Zagreb s pripadajućim gradskim tvrtkama ostao suvlasnikom Cibone te da ima zbrojeno 6.1 posto dionica Cibone, što ga čini trećim najvećim dioničarom.

Zagreb: Proslava 80. rođendana Košarkaškog kluba Cibona u hotelu Esplanade | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Drugi najveći dioničar, iza Victora Dodiga je tvrtka Turnover j.d.o.o. s 18,96 %, dok preostali dio udjela drže ostali partneri i vjerovnici poput Escont Partnersa (2,40 %), Bilić-Erića (1,09 %), te s manje od 1 posto BDO Revizija, Nikola Perenčević, Mario Petrovića, TWT-Grupa Vladimir Turković, Klara Draganić, Davora Pejčinić i Tomislav Šerić.

- Treba naglasiti kako je utemeljenjem sportskog dioničkog društva u potpunosti sačuvan pravni kontinuitet, identitet, bogata povijest i iznimno vrijedno sportsko nasljeđe kluba. Uspješan završetak preoblikovanja potvrda je da smo radili ispravno i s jasnim ciljem - rekao je direktor kluba Tomislav Šerić.