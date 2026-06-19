Kanađanin se javio nakon loma noge: 'Ovo je test moje vjere'

Kanadski nogometni reprezentativac Ismaël Koné (24) doživio je tešku ozljedu na Svjetskom prvenstvu, no samo dan kasnije javio se navijačima i suigračima emotivnom objavom na Instagramu koja je dirnula mnoge. Umjesto očaja, veznjak talijanskog Sassuola poslao je poruku nade, vjere i zahvalnosti.

"Allah me nikad nije iznevjerio. Kroz cijeli moj život, niti jednom. Zašto bih sada sumnjao u njega? Posebno znajući da on zna i vidi sve prije nego što se uopće dogodi. On ima plan i viziju za sve nas. Ova bitka je test moje vjere u njega i moga karaktera. I iskreno, spreman sam za nju jer Allah ti nikad neće dati izazov koji ne možeš svladati", napisao je Koné.

Zahvalio je na ogromnoj podršci koju je dobio. "Vaša ljubav i podrška su se osjetile, iskreno vam hvala. Ne možete ni zamisliti koliko sam zahvalan svima koji su mi se javili i koji me imaju u svojim molitvama."

Foto: Lee Smith

Podsjetimo, Koné je pretrpio težak prijelom tibije i fibule u utakmici grupne faze protiv Katra, koja se igrala u Vancouveru. U 51. minuti na njega je neoprezno startao katarski veznjak Assim Madibo, koji je za to dobio izravni crveni karton. Koné je na nosilima iznesen s terena i iste je večeri uspješno operiran.

Njegova ozljeda bacila je sjenu na povijesni trenutak za kanadski nogomet. Kanada je u toj utakmici slavila 6-0, ostvarivši tako svoju prvu pobjedu na muškim svjetskim prvenstvima, no slavlje je bilo gorko-slatko.

*uz korištenje AI-a