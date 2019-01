Kanadska tinejdžerka nakon Wozniacki pobijedila i Venus!

Jedanaest gemova u nizu mlade Kanađanke Biance Andreescu za veliku pobjedu protiv Venus Williams (6-7(1), 6-1, 6-3) i polufinale Aucklanda!

Do jučer je bila nepoznata, ali nakon dvije velike pobjede u svijetu tenisa pročulo se za Biancu Andreescu. Trenutno je 152. na WTA listi, a u dva je dana pobijedila treću tenisačicu svijeta Caroline Wozniacki pa sedmerostruku osvajačicu Grand Slama, stariju sestru Williams.

Another former World No.1 bites the dust!@bandreescu_ takes out Venus Williams in Auckland, 6-7(1), 6-1, 6-3!@ASB_Classic pic.twitter.com/LrzOaD9OnH