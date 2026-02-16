Roditelji su željeli meni i sestri pružiti bolje životne prilike, pa su se 2012. odlučili na selidbu iz Rijeke u Kanadu. Sigurno se nikad ne bih bavio skeletonom da sam ostao u Hrvatskoj, priča nam Josip Brusić
Kanadski Hrvat na ZOI-ju: Jurim i do 140 km/h, ali nije opasan sport. Nedostaje mi Hrvatska
Hrvatski jezik? Ma da, mogu normalno komunicirati na hrvatskom jeziku, samo mi je nekad sportsku terminologiju, pogotovo u skeletonu lakše govoriti na engleskom, priča nam Josip Brusić (23), rođeni Riječanin koji je na Zimskim olimpijskim igrama nastupao za Kanadu.
