Kane je u bolnom ispadanju od PSG-a izjednačio čudesni rekord

Engleski napadač Harry Kane nastavlja pomicati granice i ispisivati nove stranice povijesti njemačkog nogometa. U svojoj drugoj, ali već sada spektakularnoj sezoni u dresu Bayerna iz Münchena, Kane je uspio izjednačiti jedan od najimpresivnijih rekorda u modernoj eri kluba, onaj koji je postavio legendarni poljski stroj za golove, Robert Lewandowski.

Trenutak za pamćenje dogodio se u napetoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka protiv moćnog PSG-a. Iako je Bayern na kraju bio eliminiran iz najelitnijeg europskog natjecanja, Kaneov precizan udarac bio je njegov 55. pogodak u službenim utakmicama za bavarski klub ove sezone. Tim je golom ne samo donio nadu momčadi u tom susretu, već je i dodatno zacementirao status jednog od najboljih svjetskih napadača. Njegov individualni učinak tijekom cijele sezone je fenomenalan, a nevjerojatan prosjek postignutih golova držao je Bayern konkurentnim na svim frontovima.

Foto: Sven Hoppe/DPA

U društvu velikana

Dosegnuvši impresivnu brojku od 55 golova, Kane se pridružio Lewandowskom na vrhu ljestvice najboljih klupskih strijelaca u jednoj sezoni. Poljski napadač je identičan podvig ostvario u antologijskoj sezoni 2019/20., kada je Bayern pod njegovim vodstvom dominantno osvojio trostruku krunu - Ligu prvaka, Bundesligu i Kup.

Prilika za vječnost i novi rekord

Kapetan engleske reprezentacije sada ima sjajnu priliku postati apsolutni rekorder i samostalno zasjesti na tron. Pred njim su još tri utakmice do kraja sezone u kojima može ispisati novu povijest. To uključuje i važno finale DFB-Pokala koje je na rasporedu 23. svibnja. Samo jedan pogodak dijeli ga od prestizanja Lewandowskog i postavljanja novog, teško dostižnog standarda za sve buduće napadače koji će nositi dres bavarskog diva.