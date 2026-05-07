Josip Stanišić nakon ispadanja: Sudac je bio malo izgubljen...

Piše Issa Kralj,
Bayern München odigrao je 1-1 sa Paris Saint Germainom u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka i ispao iz najelitnijeg europskog natjecanja. Parižani su se ukupnim rezultatom 6-5 plasirali u finale koje je na rasporedu 30. svibnja u Budimpešti. 

U dresu Bavaraca nastupio je i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić koji je igrao do 67. minute. Najviše pozornosti privukle su sudačke odluke Portugalca  Joãa Pinheira koje nekima nisu bile jasne, a Stanišić je nakon susreta podijelio svoje mišljenje. 

- Iskreno, nisam razumio što je radio. Mislim da je i sam bio malo izgubljen - komentirao je sučeve odluke hrvatski reprezentativac.

Međutim, naglasio je da za ispadanje Bayerna nije kriv sudac nego je bio iskren i rekao kako nisu zaslužili proći dalje. 

- Ali na kraju dana sudac nije razlog zbog kojeg danas nismo pobijedili. Jednostavno nismo zaslužili proći dalje - zaključio je Stanišić. 

