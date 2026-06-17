Kane: Protiv Hrvatske ćemo pokazati da možemo osvojiti SP! A Modrić nam je inspiracija

Za kapetana engleske reprezentacije Harryja Kanea nema nikakve dvojbe, Englezi su na Svjetsko prvenstvo stigli po naslov prvaka. Iza njega sjajna je sezona. U 51 nastupu za Bayern zabio je 61 gol u svim natjecanjima.

- Najbolja sezona s obzirom na broj golova. Fizički i psihički sam dobro, sezona je bila dobra, osvojili smo prvenstvo, kup. U odličnoj sam formi, puno toga je potrebno da se poslože sve stvari, vjerujem da imamo dobru ekipu i već sutra želimo svima pokazati da možemo osvojiti turnir - poručio je Kane na konferenciji za novinare u Dallasu.

- Imamo sjajnu ravnotežu u momčadi, kombinaciju iskustva i mladosti. Iskustvo će nam biti oslonac, ali imamo i sjajne mlade igrače. Moja poruka je svima da se psihički oslobode, da se mentalno oslobode. Bitno je da svi daju sve od sebe, svi su ovdje s razlogom. Ovo im je prilika da se pokažu na velikom natjecanju - dodao je.

Kane je bio jedan od igrača koji je nastupio u Rusiji u polufinalu SP-a u kojem je Hrvatska slavila nakon produžetaka.

- Dosta je vremena prošlo, danas smo puno iskusniji. Utakmica s Hrvatskom će biti teška, imaju dobro organizirane igrače koji su dobro pripremljeni. Hrvatska je ekipa koju je fizički i tehnički teško poraziti. Svi moramo na terenu raditi ono što znamo, siguran sam da će nas navijači podržati. Međutim, ne smijemo se previše zanositi već sve pokazati na terenu. Puno je detalja koji odlučuju.

Engleska je u povijesti samo jednom osvojila svjetski naslov, na domaćem terenu 1966. godine.

- Mislim da su možda i mentalitet i psihološka blokada uzrok tome, Imamo pritisak navijača, medija, okoline. Nekada smo bili blizu, ali potrebno se sve poklopiti. Morate biti fizički i psihički spremni, trebat ćemo sve ovo, postoje očekivanja, to osjećamo kao momčad. Ali ono što sam vidio na pripremama igramo na visokoj razini.

Engleska konferencija za medije nije mogla proteći bez pitanja o Luki Modriću. Kane i kapetan "vatrenih" bili su članovi londonskog Tottenhama.

- Luka je sjajan dečko, bili smo suigrači, on je vrhunski profesionalac, on je inspiracija za sve igrače. Svaka mu čast - kazao je Kane na kraju.

Foto: Hannah McKay

Tuchel ostao bez igrača dva dana prije utakmice

- Hrvatska je tradicionalno teška i neugodna reprezentacija. Trebat će nam kvalitetna izvedba kako bi ih pobijedili, puni smo poštovanja, ali i puni sampouzdanja - kazao je izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel na konferenciji za novinare dan uoči utakmice u Dallasu. Englezima je ponedjeljak otpao Tino Livramento zbog ozljede, a umjesto njega uskočio je Trevoh Chalobah.

- Tino je jako razočaran, tužan. Bilo je to šokantno na treningu. Odmah nam je bilo jasno da je to ozljeda koja bi ga mogla izostaviti s turnira. Njegov oporavak će trajati četiri, do pet tjedana. Naravno, da je razočaran, bio je u dobroj formi - kazao je.

Njemački stručnjak je tijekom karijere imao priliku raditi s Mateom Kovačićem za kojeg je imao puno pohvala, kao i za Luku Modrića.

- Hrvatska ima jezgru, dobar vezni red, s Lukom i Mateom. Njihova igre se možda promijenila s trojicom u nizu, ali imaju snažnu zadnju liniju. Luka i Mateo su srce momčadi, imaju zamah, imaju iskustvo na velikom turnirima, donose emocije. Imaju i odličnog i iskusnog trenera. Tradicionalno su teška i neugodna reprezentacija. Trebat će nam kvalitetna izvedba kako bi ih pobijedili, puni smo poštovanja, ali i puni pouzdanja.

Foto: Hannah McKay

Tijekom trenerske karijere osvojio je Ligu prvaka, te niz drugih klupskih trofeja. Međutim, Mundijal je za njega kruna karijere.

- Ovo je definitivno na vrhu, ovo je najveće natjecanje, najveća pozornica, najbolji su igrači. Zahvalan sam na prilici što sam ovdje. Ovo nije posao jednog čovjeka, ovo je timski rad. Velika je čast predstavljati i voditi Englesku na ovom prvenstvu. Sanjamo, ali ne želimo biti u zabludi. Morat ćemo uložiti veliki trud kako bi ostvarili naše snove. Osobno sam uzbuđen i sretan. Sutra za nas kreće turnir, osjeća se napetost i uzbuđenje. Osjećam da smo spremni, no vidjet ćemo.

Tuchel: Nisam bio svjestan krađe

Kazao je kako nema neku posebnu poruku naciji, tek da se nada kako će uživati u njihovim utakmicama.

- Nemam neku posebnu poruku, nadam se da će uživati u našoj igri i da ćemo sve što smo radili pokazati na terenu. Nadam se da ćemo to prenijeti na terenu, vjerujem da će navijači biti ponosni - dodao je kazavši kako je osobno uzbuđen i sretan što ima priliku voditi "gordi albion" na SP-u.

Englezi su po dolasku u SAD imali problema, ukraden im je dio opreme, a zbog upozorenja na oluju morali su ostati u hotelu.

- Nisam bio svjestan krađe, nismo imali problema niti s olujom, zaobišla nas je. Zaista nije bilo nikakvog negativnog utjecanja za nas. Došli smo ranije kako bismo se pripremili na ove vremenske uvjete. Došli smo ovdje svjesni da će biti nekih okolnosti na koje ne možemo utjecati.

Foto: Hannah McKay

Sudac utakmice Clement Turpin imao je burnu prošlost s Tuchelom, no njemački stručnjak je sada bio pomirljiva tona.

- To je sjajan sudac i nije bio sretan mojim ponašanjem. Bolje je ne govoriti o sucima, ponekad je to nemoguće jer te ponesu emocije. Međutim, više puta je dokazao da je vrhunski sudac - kazao je.

Komentirao je i pauzu za "hlađenje" za vrijeme poluvremena.

- Moramo se tome prilagoditi tome, pauze za rehidrataciju su potrebne. Međutim, mijenjaju karakter svakog poluvremena, pružaju vam priliku za reset ili za prilagodbu.