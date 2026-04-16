Kane zabija kao na traci, stigao je do čudesne brojke ove sezone

Bayern München izborio je polufinale Lige prvaka protiv branitelja naslova PSG-a nakon jedne od najluđih utakmica sezone. U spektakularnom okršaju na Allianz Areni, Bavarci su svladali Real Madrid 4-3 i s ukupnih 6-4 prošli dalje. Večer je, između ostalih, obilježio Harry Kane, koji je prvi put u karijeri dosegao brojku od 50 golova.

Okršaj dvaju europskih velikana opravdao je sva očekivanja, a gledatelji su vidjeli čak sedam golova i dramatičnu završnicu. Ipak, u središtu pozornosti bio je Harry Kane, koji je golom u 38. minuti stigao do svog jubilarnog 50. gola u 42. nastupu sezone. Njegova nevjerojatna sezona iz snova uključuje čak 31 pogodak u Bundesligi i 12 u Ligi prvaka, čime je potvrdio status jednog od najboljih napadača svijeta. Kaneu je ovo prva ovakva sezona u karijeri.

Time je postao tek četvrti Englez u povijesti s 50 ili više golova u jednoj sezoni i prvi u ovom stoljeću, a s 12 golova postao je najbolji engleski strijelac u povijesti Lige prvaka. Robert Lewandowski drži rekord po broju golova u Bundesligi, nevjerojatni Poljak zabio je 41 u sezoni pa je teško za očekivati da će Kane u pet kola zabiti 10 golova, ali bi se mogao dodatno popeti na ljestvici.

Ovom pobjedom Bayern je zakazao polufinale protiv branitelja naslova PSG-a i ostao u igri za osvajanje trostruke krune. Momčad Vincenta Kompanyja u fantastičnoj je formi, izgubili su samo jednom od studenog, a predvodi ih nezaustavljivi Kane. Osim Lige prvaka, Bavarci su na korak do osvajanja Bundeslige, gdje pet kola prije kraja imaju 12 bodova prednosti ispred Borussije Dortmund. Već ovog vikenda protiv Stuttgarta mogli bi i matematički osigurati naslov. Uskoro ih čeka i polufinale njemačkog kupa protiv Bayer Leverkusena.