Kante će platiti više poreza od Starbucksa i Amazona zajedno

Iako se 'Football leaks' veže uz otkrivanje prijevara iz nogometnog svijeta, u njihovim se dokumentima našlo i jedno ime koje u svojoj karijeri nema mrlju - N'Golo Kante. Ovaj 'zloglasni' dokument u Francuzovom je slučaju pokazao obrnuto, dokazao je da nije kriv.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Omaleni Francuz, jedan od najboljih veznjaka svijeta je odbio koristiti offshore kompaniju u Jerseyu, najvećem otoku u sklopu Kanalskih otoka, koja mu je mogla uštedjeti milijun eura poreza godišnje! U objavljenim dokumentima stoji da je Chelsea kod potpisivanja ugovora inzistirao da Kante, kao i većina najboljih nogometaša svijeta, zaštiti svoja autorska prava u jednoj od država koja su raj za one koji žele izbjeći plaćanje poreza.

Kante je najprije pristao na ponudu Chelseaja, ali je na kraju odbio potpisati dokumente te je tako propustio priliku zaraditi oko milijun eura više na godinu. Umjesto toga, od svog je Chelseaja jednostavno zatražio - "normalnu" plaću. Zato će sad platiti skoro 7.5 milijuna eura poreza nakon što je potpisao novi ugovor. Za usporedbu, svjetski gigant poput Starbucksa plaća pet milijuna eura poreza godišnje, dok Amazon plaća 1,3 milijuna eura poreza godišnje.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Francuski nogometaš plaćat će mjesečno 630.000 eura poreza te oko 340 tisuća eura nacionalnog osiguranja.

Kante je tako još jednom pokazao da je sve samo ne tipični nogometaš. Iako nam je svima jasno da njegova "normalna" plaća u Chelseaju običnim radnicima nije normalna, on nije jedan od onih koji se rasipaju novcem. Tako na treninge umjesto u brzim jurilicama dolazi u bijelom Mini Cooperu.

N'golo Kante drives a 2008 Mini Cooper to training. This man is something else, quickly becoming one of my all time favourites, love this. pic.twitter.com/1Xqb6FQJhI