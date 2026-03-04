Obavijesti

OD NOGE DO NOGE

Kao Barca u najboljim danima! Kurilovec izveo prekrasnu akciju

Piše Jakov Drobnjak,
Kao Barca u najboljim danima! Kurilovec izveo prekrasnu akciju
Iako je Dinamo "spakirao" utakmicu s dva gola u prvom dijelu. Kurilovec je u 51. minuti pokazao da itekako u njegovim igračima ima čarolije. Sjajnim dodavanjima došli su od svog gola do velike prilike

Admiral

Nije došao Kurilovec na izlet u Maksimir. Iako je Dinamo puno kvalitetnija momčad te je s dva gola u prvom dijelu usmjerio utakmicu na svoj mlin, nisu se gosti prestrašili moćnog protivnika. "Modri" su golovima Bakrara (24.) i Horvata (30.) praktički riješili utakmicu, ali najbolju akciju utakmice imao je Kurilovec.

Kao Barcelona u najboljim danima pod Guardiolom. Igrala se 51. minuta kada su gosti osvojili loptu duboko u svojoj polovici, Dinamo je pritisnuo, a gosti sjajnim dodavanjima došli u priliku za gol. Starčević do Vujnovića koji daje golmanu Išeku. Lopta opet do Starčevića koji daje Caganiću na beku. Pravi trokut Kurilovčana. Caganić odmah za Goziembaha u sredinu koji pronalazi Novaka i odjednom je opasno.

Novak je potražio napadače, a onda su se Furmek i Sedlaček dogovorili da će "desetka" gostiju sjajnom loptom uposliti Pršira na desnoj strani. On je vagao, namjestio se i opalio, ali je lopta otišla preko gola. Zaista fenomenalna akcija Kurilovca.

