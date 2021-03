Stipe Miočić noćas će na UFC 260 u UFC Apexu braniti pojas prvaka teške kategorije protiv opakog Francisa Ngannoua. Bit će to revanš nakon što je Miočić uvjerljivom predstavom slavio na UFC 220 u siječnju 2018. godine.

Sjetit ćemo se, Francis Ngannou je uoči njihova prvog međusobnog okršaja bio istaknuti favorit. Kladionice su predviđale Kamerunčevu pobjedu i to prilično uvjerljivo. Pa je na Miočića koeficijent bio između 2,30 i 2,50.

Ali kao što je i sam Ngannou rekao na press konferenciji uoči revanša, ljudi koji sastavljaju koeficijente nisu borci i ne znaju kako je ući u oktogon. Istaknuo je da je Miočić najbolji svih vremena i jasno dao naslutiti da, iako je i ovaj put favorit, on tako ne misli.

Kladionice su i ovog puta na strani izazivača. Da će Miočić pobijediti iznosi okruglih 2,00, a na pobjedu Ngannoua je 1,85.

- Las Vegas me mrzi, uvijek je tako, ali navikao sam na to. Znam da svi jedva čekaju borbu Jonesa i Ngannoua iako sam ja prvak. Ljudi su me uvijek zanemarivali, ali ja sam uživao u uništavanju njihovih planova. Znam da to ne vole, ali nije me briga - rekao je Miočić.

I zaista, Miočić je slavio u svim borbama u kojima je bio autsajder. Od Fabricija Werduma u Curitibi, u dvorani prepunoj Brazilaca do Alistaira Overeema i Daniela Cormiera, jednog od najboljih UFC-evih boraca ikada.

Ngannou jest napredovao, no godine treninga i brušenja zanata ne mogu nestati preko noći niti ih je Stipe zaboravio. I dalje je hrvački nekoliko klasa ispred Kamerunca.