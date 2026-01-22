Obavijesti

BRAVO, MRNJA

Kao u najboljim danima! Marin Čilić pomeo 23. tenisača svijeta

Piše Josip Tolić,
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić nastavlja s briljantnim nastupima na prvom Grand Slamu sezone Australian Openu. Nakon Daniela Altmaiera, bez izgubljenog seta ispratio je 21. nositelja Shapovalova

Marin Čilić (37) pobijedio je Denisa Shapovalova, 23. igrača svijeta, s impresivnih 6-4, 6-3, 6-2 za dva sata i osam minuta i plasirao se u treće kolo Australian Opena kao jedini preostali hrvatski predstavnik u pojedinačnoj konkurenciji nakon što je ranije u četvrtak s turnira ispala Petra Marčinko u ženskoj konkurenciji.

Međugorčanin je podsjetio na najljepše dane karijere u kojima je u Melbourne Parku 2018. dogurao do finala, gdje ga je zaustavio legendarni Roger Federer. Servirao je na vrlo dobrih 60 posto i oduzeo servis protivniku čak šest puta, pri čemu je izgubio dva svoja. Osvojio je čak 29 poena više od protivnika u tri prilično jednostrana seta, i pogodio za njega skromnih pet asova.

Australian Open
Foto: Edgar Su

Marin će za osminu finala igrati protiv pobjednika dvoboja između 12. nositelja, Norvežanina Caspera Ruuda, i Španjolca Jaumea Munara. Podsjetimo, u prvom je kolu Marin razbio Nijemca Daniela Altmaiera 6-0, 6-0, 7-6 (7-3), čime je postao prvi tenisač nakon 14 godina koji je kao nepostavljeni igrač dobio dva uzastopna seta 6-0 na Grand Slamu. 

Australian Open
Foto: Edgar Su

