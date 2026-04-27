Kaos na Jadranskom derbiju Pronađeno 115 baklji, policija intervenirala čak 30 puta...

Policija je u nedjelju, tijekom utakmice između HNK Rijeke i HNK Hajduka na riječkoj Rujevici, zbog više oblika protupravnog ponašanja povezanih s pirotehničkim sredstvima, alkoholom ili drogom, postupala prema 30 osoba, od kojih su tri domaća, a 27 gostujućih navijača.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske izvijestili su da su evidentirali prekršaje posjedovanja pirotehničkih sredstava, dolaska i boravka na sportskom objektu u alkoholiziranom stanju, posjedovanja droge te drugih oblika protupravnog ponašanja, a protiv počinitelja su poduzete propisane zakonske mjere.

Na sjevernoj tribini, gdje su bili smješteni domaći navijači, aktivirano je deset dimnih kutija, dok su na južnoj tribini, gdje su bili smješteni gostujući navijači, aktivirane četiri dimne kutije.

Uoči utakmice, tijekom preventivnog pregleda na sjevernoj tribini, na tri mjesta pronađeno je 115 baklji i 35 dimnih kutija.

Kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti evidentiranih protupravnih ponašanja se nastavlja. Iz policije još navode kako je na utakmici bilo 7665 gledatelja, od kojih 1811 domaćih te 399 gostujuća navijača. Posjetitelji su se nakon završetka razišli, a gostujući navijači su uz policijsku pratnju organizirano napustili stadion.

Policija je jučerašnju nogometnu utakmicu 32. kola SuperSport HNL-a između Rijeke i Hajduka proglasila utakmicom visokog sigurnosnog rizika te su u skladu s time bile poduzete potrebne preventivne i sigurnosne mjere radi sigurnog održavanja javnog okupljanja.

U provedbi mjera osiguranja sudjelovali su svi rodovi policije, istaknuli su iz PU primorsko-goranske i zahvalili svima koji su odgovornim ponašanjem pridonijeli da utakmica protekne u sigurnom ozračju za posjetitelje i ostale građane.