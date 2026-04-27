POKAZALO IZVJEŠĆE

Kaos na Jadranskom derbiju Pronađeno 115 baklji, policija intervenirala čak 30 puta...

Piše HINA,
Rijeka: Utakmica HNK Rijeka - HNK Hajduk u 32. kolu Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Policija je jučerašnju nogometnu utakmicu 32. kola SuperSport HNL-a između Rijeke i Hajduka proglasila utakmicom visokog sigurnosnog rizika te su u skladu s time bile poduzete potrebne preventivne mjere

Admiral

Policija je u nedjelju, tijekom utakmice između HNK Rijeke i HNK Hajduka na riječkoj Rujevici, zbog više oblika protupravnog ponašanja povezanih s pirotehničkim sredstvima, alkoholom ili drogom, postupala prema 30 osoba, od kojih su tri domaća, a 27 gostujućih navijača.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske izvijestili su da su evidentirali prekršaje posjedovanja pirotehničkih sredstava, dolaska i boravka na sportskom objektu u alkoholiziranom stanju, posjedovanja droge te drugih oblika protupravnog ponašanja, a protiv počinitelja su poduzete propisane zakonske mjere.

DOSAD NEVIĐENO U nedjelju braća Josip i Toni Silić ispisuju povijesti HNL-a?!
U nedjelju braća Josip i Toni Silić ispisuju povijesti HNL-a?!

Na sjevernoj tribini, gdje su bili smješteni domaći navijači, aktivirano je deset dimnih kutija, dok su na južnoj tribini, gdje su bili smješteni gostujući navijači, aktivirane četiri dimne kutije.

Uoči utakmice, tijekom preventivnog pregleda na sjevernoj tribini, na tri mjesta pronađeno je 115 baklji i 35 dimnih kutija.

Kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti evidentiranih protupravnih ponašanja se nastavlja. Iz policije još navode kako je na utakmici bilo 7665 gledatelja, od kojih 1811 domaćih te 399 gostujuća navijača. Posjetitelji su se nakon završetka razišli, a gostujući navijači su uz policijsku pratnju organizirano napustili stadion.

DOVELI GA IZ DINAMA Rijeci ne ide, ali on je svijetla točka. U jednoj kategoriji Pavić ima nestvaran učinak...
Rijeci ne ide, ali on je svijetla točka. U jednoj kategoriji Pavić ima nestvaran učinak...

Policija je jučerašnju nogometnu utakmicu 32. kola SuperSport HNL-a između Rijeke i Hajduka proglasila utakmicom visokog sigurnosnog rizika te su u skladu s time bile poduzete potrebne preventivne i sigurnosne mjere radi sigurnog održavanja javnog okupljanja.

U provedbi mjera osiguranja sudjelovali su svi rodovi policije, istaknuli su iz PU primorsko-goranske i zahvalili svima koji su odgovornim ponašanjem pridonijeli da utakmica protekne u sigurnom ozračju za posjetitelje i ostale građane.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
DOZNAJEMO Luka Modrić već danas na operaciji u Milanu!
SP NIJE UPITAN

DOZNAJEMO Luka Modrić već danas na operaciji u Milanu!

Kapetan 'vatrenih' pretrpio je dvostruki prijelom jagodične kosti, vjerojatno ga više nećemo ove sezone gledati na talijanskim terenima, a na Svjetskom prvenstvu bi trebao nastupiti sa zaštitnom maskom...

