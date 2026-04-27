Stariji Silić inače je drugi golman, no ozljeda Olivera Zelenike dala mu je priliku da gol Varaždina čuva u dvoboju s Dinamom na Maksimiru. Sad bi mogao braniti i protiv Hajduka, za koji brani njegov brat
U nedjelju braća Josip i Toni Silić ispisuju povijesti HNL-a?!
Utakmica 33. kola HNL-a između Hajduka i Varaždina, koja se u nedjelju (18.45 sati) igra na Poljudu, mogla bi ući u povijest. Prvi put u HNL povijesti na terenu bi mogla biti dva brata vratara. Hajdukovu 'jedinicu' čvrsto drži Toni Silić (21), dok je u Varaždinu njegov stariji brat Josip (26).
Stariji Silić inače je drugi vratar, no ozljeda Olivera Zelenike dala mu je priliku da vrata Varaždina čuva u dvoboju s Dinamom na Maksimiru.
- Zelenika bi mogao biti spreman za Hajduk, ali nećemo riskirati i bilo bi zanimljivo vidjeti dva brata na vratima - rekao je Nikola Šafarić, trener Varaždina.
Josip je svoj put gradio kroz Dugopolje, a u Varaždinu je od veljače 2023. godine. Toni je pet godina mlađi, a, iako su ga mnogi označavali kao veliku perspektivu Hajduka, tek je ove sezone dočekao pravu priliku, nakon što se ozlijedio Ivica Ivušić.
