Obavijesti

Sport

Komentari 2
DOSAD NEVIĐENO

U nedjelju braća Josip i Toni Silić ispisuju povijesti HNL-a?!

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
U nedjelju braća Josip i Toni Silić ispisuju povijesti HNL-a?!
Foto: Facebook

Stariji Silić inače je drugi golman, no ozljeda Olivera Zelenike dala mu je priliku da gol Varaždina čuva u dvoboju s Dinamom na Maksimiru. Sad bi mogao braniti i protiv Hajduka, za koji brani njegov brat

Utakmica 33. kola HNL-a između Hajduka i Varaždina, koja se u nedjelju (18.45 sati) igra na Poljudu, mogla bi ući u povijest. Prvi put u HNL povijesti na terenu bi mogla biti dva brata vratara. Hajdukovu 'jedinicu' čvrsto drži Toni Silić (21), dok je u Varaždinu njegov stariji brat Josip (26).

POGLEDAJTE SAŽETAK: Rijeka - Hajduk

Pokretanje videa...

Jadranski derbi bez pogodaka 00:49
Jadranski derbi bez pogodaka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Stariji Silić inače je drugi vratar, no ozljeda Olivera Zelenike dala mu je priliku da vrata Varaždina čuva u dvoboju s Dinamom na Maksimiru.

- Zelenika bi mogao biti spreman za Hajduk, ali nećemo riskirati i bilo bi zanimljivo vidjeti dva brata na vratima - rekao je Nikola Šafarić, trener Varaždina.

Josip je svoj put gradio kroz Dugopolje, a u Varaždinu je od veljače 2023. godine. Toni je pet godina mlađi, a, iako su ga mnogi označavali kao veliku perspektivu Hajduka, tek je ove sezone dočekao pravu priliku, nakon što se ozlijedio Ivica Ivušić.

LIJEVI BEK DINAMA Bruno Goda: Večeras ćemo se malo opustiti, a onda pripreme za nastavak HNL-a i finale Kupa
Bruno Goda: Večeras ćemo se malo opustiti, a onda pripreme za nastavak HNL-a i finale Kupa
'MODRI' SLAVE Evo što je Dinamo objavio na mrežama nakon osvajanja titule
Evo što je Dinamo objavio na mrežama nakon osvajanja titule

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!
JADRANSKI DERBI BEZ GOLOVA

Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!

"Modri" su profitirali ovim rezultatom jer imaju 12 bodova ispred Hajduka i bolji međusobni omjer, a Splićani će odigrati četiri utakmice do kraja i ne mogu više stići Dinamo, koji je osigurao 26. naslov prvaka Hrvatske
Dinamo - Varaždin 2-1: 'Modri' na 115. rođendan uzeli tri boda
POBJEDA 'MODRIH'

Dinamo - Varaždin 2-1: 'Modri' na 115. rođendan uzeli tri boda

Dinamo je nakon "nule" Rijeke i Hajduka na Rujevici i i prije utakmice protiv Varaždina osigurao naslov. Zagrebačkom klubu, najtrofejnijem hrvatskom klubu, to je 19. naslov od posljednje 21 odigrane sezone

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026