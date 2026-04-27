Rijeci ne ide, ali on je svijetla točka. U jednoj kategoriji Pavić ima nestvaran učinak...

Veznjak Branko Pavić (19) treću utakmicu zaredom bio je jedan od najzapaženijih pojedinaca u momčadi Rijeke. Na posljednje tri utakmice (73 minute protiv Dinama, 90 protiv Varaždina i Hajduka) imao je ukupno samo osam netočnih dodavanja! Rijeka i Hajduk u 32. kolu HNL-a odigrali su "mršavih" 0-0.

Jadranski derbi bez pogodaka

- Dojam je bio odličan, podrška s tribina je bila fenomenalna… Nažalost, nismo uspjeli pobijediti iako smo bili bolji i kvalitetniji cijelu utakmicu. Držali smo sve konce igre, na žalost nije nas nagradilo - rekao je Pavić, koji je u Rijeku došao u zimskom prijelaznom roku iz Dinama za, prema Transfermarktu, 400.000 eura.

Rijeka je četvrta s 43 boda, a u 33. kolu igra kod Lokomotive, koja je peta s dva boda manje.

- Idemo u Maksimir po pobjedu kako bismo osigurali Europu - zaključio je Pavić, jedan od rijetkih koji je u svom klubu za recentne predstave zaslužio palac gore.