Kaos na klupi, treneri i igrači Švedske i Elfa skoro se potukli

Odmah nakon što je Toni Kroos zabio gol članovi njihovog stručnog stožera dojurili su do naše klupe i unosili nam se u lice, mahali rukama, gestikulirali i provocirali nas svojom proslavom. To me baš razbijesnilo, nije to način na koji se trebaju ponašati, ljutito je objašnjavao kaos uz aut liniju Janne Andersson nakon pobjedničkog gola Realova veznjaka u 95. minuti.

Švedski izbornik potpuno je izgubio živce na bezobrazno provociranje njemačke klupe i pojurio zajedno sa svojim pomoćnicima i igračima u obračun s bahatim Nijemcima.

German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup #GERSWE 🇩🇪🇸🇪 pic.twitter.com/44dqWdqPTa — Gilles (@GrimandiTweets) June 23, 2018

Ubrzo je došlo do gužve, a jednog od onih koji su provocirali žestoko je odgurnuo netko iz Anderssenova stožera.

'Bila je to jako emotivna utakmica za nas. Na kraju su reakcije i gestikulacije ljudi iz našeg stožera prema švedskoj klupi bile preemotivne. To nije način na koji se mi ponašamo i zato se ispričavamo švedskom izborniku i njegovoj momčadi', ponudili su ruku pomirenja u njemačkom savezu.

Nisu, naravno, ni Šveđani ostali dužni na provokacije Nijemaca, već smo spomenuli naguravanje, a švedski branič Martin Olsson čak je bacio i bocu vode prema njemačkoj klupi.

- Ponašali su se kako ne bi trebali, trebali su nas pustiti da tugujemo, pružiti ruku i otići. Borili smo se 90 minuta jedni protiv drugih i to je to, na kraju se moramo rukovati i otići svaki na svoju stranu. Ovo nije način na koji se smiju ponašati - dodao je izbornik Švedske.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.