Kaos poslije pobjede Srbije! Izbornik divljao: 'Ti se ne javljaj i nemoj da te čujem do kraja'

Srpska košarkaška reprezentacija pobijedila je Latviju 84-80 u Rigi u trećem kolu EuroBasketa čime se plasirala u nokaut fazu turnira.

Na kraju susreta dogodile su se trzavice koje su se prenijele i na konferenciju za medije gdje su stigli izbornik Svetislav Pešić i Ognjen Dobrić. Upravo se Dobrić na kraju utakmice "pokoškao" s izbornikom Latvije pa je novinar na konferenciji upitao što se točno dogodilo.

Reagirao je Pešić.

- Kakva su to pitanja, što to? Što se desilo? Ništa se nije desilo. Završila se utakmica, svi su uzbuđeni. Kakva su to pitanja, dolazite iz Srbije? Što biste vi, da bodete? Nemoj da čujem više ta pitanja, ti se nemoj javljati - rekao je Pešić.

Novinar ga je upitao zašto ne bi smio postavljati pitanja, uslijedio je žestok odgovor.

- Kakav je to način? Što ti sada, mi pričamo o košarci, pobijedili smo utakmicu. Ti nemaš druga pitanja? Hajde, bježi tamo. Mene nemoj više ništa pitati do kraja prvenstva - vikao je i bjesnio srpski izbornik.