Kaos prije spektakla! Fabjan je krenuo na Ilića, Batinić: 'Volio bih da mi Cro Cop bude u kutu'

FNC je održao konferenciju za medije pred najveći MMA događaj godine, koji će se održati u zagrebačkoj Areni 23. studenog. Event će predvoditi borba Mirana "Slo-Rockyja" Fabjana i Aleksandra "Jokera" Ilića, a osim njih gledatelji će imati priliku vidjeti zanimljivo regionalno uparivanje između Hrvata Francisca "Croate" Barria i Slovenca Bojana "Želve" Kosednara. Također, Matej Batinić će prvi put braniti pojas poluteške kategorije protiv UFC veterana Krzysztofa Jotka, koji je u najjačoj svjetskoj organizaciji odradio čak 17 borbi.

Publika će moći gledati i jednog od najvećih hrvatskih talenata, Đanija Barbira, u meču protiv iskusnog Tomislava Spahovića u “catchweightu” do 90 kilograma. U profesionalnoj borbi debitirat će i Tiriel Luka Abramović, još jedan veliki potencijal sa zavidnom amaterskom karijerom, dok će Tomislav Sičaja ući u ring s Brazilcem Joelsonom Nascimentom, koji već ima iskustvo u hrvatskoj organizaciji.

Uz novinare, konferenciji je prisustvovala i brojna publika, uglavnom mlađi ljudi, što još jednom potvrđuje potencijal FNC-a i popularnost MMA-a, najbrže rastućeg sporta u svijetu i Hrvatskoj. Sama organizacija podigla je razinu događaja, što se moglo vidjeti na “video-zidu” iza boraca, dok su oni, poput UFC-a, sjedili na pozornici, a između njih se nalazio Dražen Forgač, predsjednik organizacije.

Borba će biti eliminacijska za titulu

Konferencija je odmah započela vrlo živopisno, a prvi “trash talk” došao je od neočekivanih boraca. "Croata" je napomenuo kako je "Želva" kriv što njihov dvoboj neće biti za pojas.

- Napravio je grešku što se borio u “King of the Streetsu” i izgubio. Da toga nije bilo, možda bismo se borili za pojas. Nije to problem, pobijedit ću ga i nastaviti dalje - izjavio je Barrio, hrvatski borac argentinskih korijena.

Slovencu nije najbolje sjeo taj komentar, pa je uzvratio.

- Čuo sam da ljudi pričaju kako sam izgubio. Ljudi koji pričaju o “King of the Streetsu” nemaju pojma što je to. Kad sam se vratio kući, na ulici sam se potukao s dvoje ljudi, tako da možemo reći da je moj skor 2-0. “King of the Streets” je organizacija koja organizira ulične tuče i nije u redu spominjati to. Nije bitno što ova borba nije za pojas, ako te pobijedim, ja sam prvak - naglasio je Kosednar.

Njihova rasprava dodatno se rasplamsala, pa su letjele i prozivke o tome tko se kako oblači i ponaša. U sve se morao umiješati i predsjednik organizacije, koji je jasno poručio da će se, u slučaju da Slovenac pobijedi, boriti za pojas pred svojim navijačima.

- Ova borba sada služi kao kvalifikacija za titulu. Ako Bojan pobijedi Barria, iduću borbu imat će za pojas. Hoće li se Barrio odreći titule ili ne, to je na njemu. Već mi dugo govori da ga ne zanima pojas, već samo mečevi koji privlače gledanost. Ponavljam, ako “Želva” pobijedi “Croatu”, pošteno je da se sljedeći meč održi u Stožicama i da bude za titulu - izjavio je predsjednik FNC-a Dražen Forgač, dodatno povisivši uloge.

Foto: FNC

'Stalno me podcjenjuju'

“Croata” nam je odgovorio na pitanje smetaju li mu konstantna podcjenjivanja s kojima se suočavao prije borbe s Vasom Bakočevićem i Dušanom Džakićem.

- Ne smeta mi. Ja sam kriv za to jer se ne pridržavam režima kad nisam u kampu pa izgledam tako. No, to mi pomaže jer kad uđemo u ring, a oni osjete moj stisak, brzo promijene mišljenje. Uvijek su me podcjenjivali, a ja im uvijek pokažem suprotno jer imam veliko srce pobjednika.

Ubacio se i “Želva”, komentirajući kako ga ne podcjenjuje zbog izgleda.

- Griješiš, svi mi u dvoranama imamo ljude koji izgledaju kao ti, a znamo da su jako dobri - rekao je, na što je “Croata” dodao:

- Onda si ti prvi koji me ne podcjenjuje.

Foto: FNC

Dvojac je već ranije ustvrdio međusobno poštovanje i prije samog događaja mirno su razgovarali. No ono što smo vidjeli na konferenciji bilo je pomalo zabrinjavajuće. Naime, dok se okupljala publika, Barrio je sjedio, no kad se jednom ustao, primijetili smo da šepa. Dva tjedna prije borbe takvo nešto nije nimalo ohrabrujuće. Kao pravi borac, Barrio o tome nije govorio niti tražio izlike za eventualni neuspjeh. Sljedeća dva tjedna za njega će biti ključna jer, ako ne zaliječi lijevu nogu, Slovenac bi to itekako mogao iskoristiti.

Sukob dvojice iskusnih boraca na trenutak je zasjenio mlađe natjecatelje, koji tek čekaju svoju priliku za uspon. Jedan od njih je Tiriel, koji je borbu protiv Denija Mirnića najavio bombastično. Zanimljivo, već se okušao na visokoj razini u drugom sportu – skijanju.

- Pokušat ću opravdati priliku koju sam dobio. Uvijek će biti treme prije borbe, to je najnormalnija stvar. Dugo sam u sportu, prije sam se u skijaškoj karijeri natjecao pred mnogo ljudi. Predvodio sam skijaški kup u Zagrebu pred 15.000 ljudi i tada mi je to bila najvažnija stvar u karijeri. Imam glavu za ovaj sport i javni nastup, tako da mi to neće predstavljati problem.

'Nadam se da će mi u kutu biti Cro Cop'

Nakon prve pressice uslijedila je ona s borcima iz glavnog dijela programa, gdje nastupaju Batinić, Barbir, Fabjan i Ilić. Batinić se priprema u čuvenom “Cro Cop” gymu, a odgovorio je na pitanje hoće li imati čast da mu u kutu bude legendarni Mirko Filipović. Do sada je tu čast imao samo Ante Delija.

- Mirko je svaki dan sa mnom i potpuno je posvećen. Još ne znam hoće li biti u mom kutu, ne mogu garantirati, ali nadam se da će biti tamo. Ovo je vrhunska organizacija, i nama borcima je čast imati gdje predstaviti svoje vještine i boriti se. Volio bih da mi bude u kutu - rekao je Batinić.

Riječ je o borcu koji je prije nekoliko dana osvojio titulu prvaka u savate boksu. Sada će ući u kavez s iskusnim Jotkom, koji u karijeri ima čak 19 borbi koje su otišle na sudačko bodovanje.

- Smatram da je moj prošli protivnik bio opasniji. Odgovaraju mi borci koji idu na odluku jer to uvijek ide na moju stranu, i ne mislim da ću imati problema - zaključio je Batinić.

Foto: FNC

Pozornost je privukao i Barbir, koji je istaknuo kako ga iskusni hrvač Spahović ne može pobijediti, pa čak ni u vlastitoj disciplini. Borba je prvotno trebala biti za pojas i trajati pet rundi, no budući da Spahović ne može skinuti na traženu kilažu, bit će na tri runde, a pojas nije u igri.

- Ne vjerujem da će on biti znatno teži od mene, u meču ćemo biti na sličnoj kilaži. Meni je samo bitno da do meča dođe i da se vratim borbama kako bih pokazao koliko sam kvalitetan. Nikakvi pojasevi, nikakve kategorije, samo želim meč. Borba na tri runde mu sigurno više odgovara, ali ako njega ne mogu pobijediti, onda trebam promijeniti sport - rekao je Barbir.

Ilić i Fabjan napravili kaos

Nakon mirnog uvoda uslijedio je pravi show, i to u režiji dvojice najpopularnijih boraca, Fabjana i Ilića. Oba borca oslanjaju se isključivo na stojku i vrlo malo rade u parteru, što je logično s obzirom na to da je Slovenac bivši kickboksač, dok je Ilić prije ulaska u MMA također trenirao taj sport.

Napetost između njih mogla se osjetiti i prije same konferencije. Dvojac nije razmijenio ni riječ, a stajali su prilično udaljeni jedan od drugoga. Netrpeljivost je kulminirala čim je Fabjan uzeo mikrofon.

- Svi koji su pričali kao ti završili su na podu. Svi! Stošić je također završio na podu - započeo je Slovenac, a Ilić se nije mogao suzdržati te je dobacio:

- A ti si raširio noge na kraju - aludirajući na to da je Fabjan ipak izgubio taj meč, iako je Srbina dvaput imao u nokdaunu.

Slovenac mu nije ostao dužan i dotaknuo se možda najvećeg meča u Ilićevoj karijeri, onog protiv Rusa Alexandera Shlemenka.

- Ja sam širio noge i šutim, a ti si, kad si širio noge Shlemenku, vrištao. Molio si suca za prekid, i to se zove verbalna predaja borbe. I onda se žališ da je to bio prerani prekid.

Foto: FNC

Ilić je negirao takve tvrdnje i poručio: “On je klasični zlostavljač koji će zašutjeti u Areni.”

Sukobljeni dvojac nije stao na tome, a transkript njihovih izjava izgledao bi poput zadaćnice iz prvog razreda osnovne škole jer su rečenice sijevale bez ikakve mogućnosti da itko opširnije obrazloži ono što je želio reći zbog stalnog upadanja jedan drugome u riječ.

Fabjan je istaknuo da je i prije FNC-a imao uspješnu karijeru, borivši se u zagrebačkoj Areni na eventu koji je predvodio Cro Cop. Na sam spomen toga, Ilić mu nije ostao dužan.

- To je bilo 2012. O čemu ti pričaš? Prodaješ ljudima priče. Kao, imao si vrhunsku karijeru. Da te nije Forgač izvukao iz naftalina, nitko ne bi znao za tebe - poručio je Ilić.

- Ti si prvak za one koji slušaju MMA, a ja sam prvak za one koji gledaju. Zato poručujem ljudima da u Zagrebu trebate gledati i zaboraviti ono što on priča - odgovorio je Fabjan.

Nisu se mogli suzdržati ni od fizičke konfrontacije; “Slo Rocky” se u jednom trenutku ustao i krenuo prema “Jokeru”, ali organizator je spriječio mogući sukob. Uvrede su nastavile pljuštati sa svih strana, a neke od "kreativnijih" bile su "starleta" i "klempavi".

Pitali smo Ilića kakvu atmosferu očekuje u Areni. Prvi put kada se borio u Zagrebu ušao je na pjesmu Dine Dvornika, a sada je ipak najavio promjenu.

- Izaći ću s pjesmom Juicea, snimili smo pjesmu i spot. Bit će to ekskluzivna premijera u zagrebačkoj Areni i bit će ozbiljna zabava.

Iako smo se nadali kako to pitanje neće dovesti do nove rasprave, ona se ipak dogodila, a Fabjan je poručio:

- Ja izlazim sam. Životinja sam, ne treba meni Juice, ne treba mi nitko! Idem ga sam ubiti što ću i napraviti!

Cijelu konferenciju možete pogledati ispod.