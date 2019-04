Kaos u Beogradu! Delije napale košarkaše Budućnosti i Repešu

U majstorici finala ABA lige u Pioniru igrači Budućnosti napadnuti su na zagrijavanju.

Navijači Crvene zvezde uletjeli su na parket nakon što su igrači crnogorskog kluba izašli s tunela, a momčad Jasmina Repeše povukla se odmah u svlačionicu.

Letjele su i stolice, a s tribina su stizale neprikladne poruke. Navijači su skandirali 'Ubij šiptara'!

A nevjerojatno je da su pri povlačenju u svlačionicu igrače Budućnosti gađali i ciglama!

Ipak, ubrzo su se nakon toga na teren vratili suci. Iz Budućnosti su tražili pražnjenje prvih nekoliko redova tribine iza njihove klupe.

Oglasio se i menadžer Crvene Zvezde, Nebojša Ilić:

- Dajte da navijamo sportski, ne nasjedamo na provokacije koje oni traže.

Javili su se i iz crnogorskog kluba:

- Kada su igrači krenuli da izlaze iz tunela krenula je totalna histerija i gađanje sa svim mogućim tvrdim predmetima. Kovanicama, baterijama za telefon, kamenjem, punim bocama, dijelovima metle, upaljačima, stolicama. Oko 40 navijača je ušlo na teren i došlo do klupe KK Budućnost Voli. Isti su pljuvali i fizički napali igrače. Fizički su napadnuti Norris Cole, Earl Clark, Nemanja Gordić. Gordić je gađan stolicom koju je bacio navijač iz partera - stoji u kratkoj objavi Budućnosti.

Iz kluba je priopćeno, javljaju tamošnji mediji, da je najgore prošao Suad Šehović koji je zadobio ozljedu ruke i vjerojatno neće moći igrati ako se utakmica bude i održala.

Navijačima se obratio i kapetan Crvene zvezde Branko Lazić:

- Jako je bitno da nijedan predmet više ne uleti na teren, molim vas. Ako se to dogodi, doći će do prekida utakmice. Molim vas da navijamo fer i sportski.

Glavni sudac Saša Pukl uputio se u svlačionicu Budućnosti. Na utakmici je i jedan od najboljih hrvatskih sudaca Tomislav Hordov.

Navijači Zvezde skandiraju igračima Budućnosti 'Izađi, mala!' A onda su i izašli! Košarkaši Budućnosti ipak su se vratili na zagrijavanje, utakmica bi se trebala odigrati. Zagrijavanje je trajalo 15 minuta.

Utakmica je započela u 19:57 s 57 minuta zakašnjenja.

Još par sati prije utakmice atmosfera je bila uzavrela. Bek Budućnosti Norris Cole zagrijavao se, a onda je pogodio kamermana loptom iz nepoznatih razloga. Izgleda kako ga je ovaj provocirao, a onda se dio publike koji je već stigao u dvoranu odmah namjerio na Amerikanca.

Sako mu završio u smeću

Neredi u ovoj seriji traju od početka. Jasmin Repeša poludio je nakon utakmice u kojoj su ga navijači pljuvali, a njegov sako je završio u smeću.

Mislim da ovo nema veze sa sportom. Da moram baciti sako zato što jer je pun pljuvačke, to je nešto što ni u Srbiji, siguran sam, nitko ne opravdava. Igrao sam u Bologni derbije, sve to ima jednu granicu dokle se ide, strašno mi je žao i krivo mi je. Da me pogrešno ne shvatite, ja u svojoj familiji imam veliki broj Srba i dragi su mi, ne dam ih za sve na svijetu. Međutim, ovo je najblaže rečeno psihijatrija najvišeg reda, rekao je tada Repeša i dodao:

- Tko je to kumovao, to je za analizu. Ne vidim smisao da se igra u ovakvim uvjetima, apsolutno ne vidim, jer to nema veze sa sportom, to je debelo prešlo granice sporta, debelo prešlo granice terena i strašno mi je žao. Neću dalje jer bi doticao i neke stvari koje kao čovjek i trener ne bi trebao, ali osjetio sam potrebu ovo reći. Trebao sam vam donijeti sako pa da vidite na što liči. Ničim izazvan! Ne znam ko je od nas bilo čime, kojom gestom napravio da bi se dogodio ovaj linč. Još jednom, ne umanjujem pobjedu Zvezde, 2-0 i njihov odnos koji su imali. Ovo je kolektivna histerija.

No nije ni u Podgorici situacija bila najbolja. Zbog nereda u trećoj utakmici crnogorski klub bio je kažnjen pražnjenjem djiela tribina u četvrtoj utakmici. Ipak, Budućnost je slavila u obje te nadoknadila zaostatak 2-0 u seriji.