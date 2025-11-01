VIDEO Totalni kaos: Mišić dijelio pljuske i prošao bez isključenja!

Opći kaos na Maksimiru u 77. minuti derbija Dinama i Rijeke! Strasti su se uzburkale toliko da je i Martin Zlomislić dotrčao do sredine terena kako bi sudjelovao u naguravanju igrača.

Kapetan Dinama Josip Mišić zakuhao je frku kada je srušio Tonija Fruka na sredini terena i, dok je ovaj ležao na podu, zamahnuo prema njemu nogom. Potom je, uz pomoć Mounsefa Bakrara, rukom odgurnuo Justasa Lasickasa na tlo. Pritom ga je i pljusnuo.

Uslijedio je potpuni kaos u kojem su sudjelovale i klupe obiju momčadi. Zlomislić je uhvatio Mišića za dres, a kapetan Dinama potom je rukom u lice pljusnuo i stopera Rijeke Antu Majstorovića.

Video sporne situacije pogledajte OVDJE.

Sudac Igor Pajač je pričekao da se situacija primiri pa Mišiću i Zlomisliću pokazao žuti karton. Dojam je da je kapetan Dinama itekako dobro prošao. Požutio je i Bakrar. VAR soba u kojoj su sjedili Tihomir Pejin i Kruno Šarić nije se oglasila.