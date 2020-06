Kaos u KK Zadru: Košarkaši su igrali sa zaraženim Dimitrovim, cijeli klub mora na testiranje?!

<p>Šokantna vijest stigla je iz Zadra - tenisač <strong>Grigor Dimitrov </strong>pozitivan je na <strong>korona virus </strong>i ostatak turnira<strong> Adria Tour</strong> je otkazan!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Grigor Dimitrov pozitivan na koronu</strong></p><p> </p><p>Finale između <strong>Novaka Đokovića</strong>, organizatora turnira, i Rusa <strong>Andreja Rubljova </strong>je otkazano, a umjesto finalista na teren je izašla hrvatska teniska legenda <strong>Goran Ivanišević</strong>.</p><p>- Ovo je jedina ispravna odluka od strane organizacije radi sigurnosti. Obavit ćemo svi testove. Ovo je veliki šok za sve, no zdravlje je na prvom mjestu.</p><p>Otkazan je i koncert <strong>Petra Graše </strong>koji se trebao održati nakon finalnog meča.</p><h2>Totalni kaos u KK Zadru</h2><p>Dimitrov, Đoković, Zverev i ostali dobro su se zabavljali na turniru, a između ostalog zaigrali su košarku s košarkašima<strong> KK Zadra</strong>. Mladi <strong>Gilbert, Palokaj, Brala, Uljarević</strong> i ostali igrali su sa svima što znači da bi mogli biti potencijalno zaraženi.</p><p>Ne mora značiti, no svi bi morali na testiranje, a takav rasplet događaja povlači i testiranje <strong>cijelog kluba KK Zadar</strong>!</p><p>- Sedmero ljudi je u samoizolaciji, što igrača, što iz organizacije, uključujući i mene - kazao nam je <strong>Ivan Ištuk</strong>, glasnogovornik KK Zadra. Dodao je da svih njih sutra čeka testiranje na korona virus. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona na turniru u Zadru </strong></p><p>- Igrači su tijekom utakmice bili u kontaktu s njim, a i kasnije na druženju koje je uslijedilo. Koliko god to kratko bilo, nastojimo situaciju shvatiti maksimalno ozbiljno i biti odgovorni - dodao je Ištuk. Nije znao koliko se djece družilo s Dimitrovim u vrijeme "Kids daya" u sklopu Adria toura.</p><p>Nadalje, svi tenisači bili su skupa, među njima i <strong>Marin Čilić i Borna Ćorić</strong>, izlazili su i zabavljali se, zajedno su uživali i na veselici u restoranu <strong>Niko </strong>gdje su bili uz klapu <strong>Forum </strong>i<strong> Davora Pekotu.</strong></p><p>Nigdje se nije poštivao razmak kao ni korištenje dezinfekcijskih sredstava. Stotine selfija, izjava, druženja, potpisa... Jedino ostaje nada da se virus nije proširio i da je vrlo maleni broj zaraženih.</p><h2>Đoković u Zadar stigao nakon utakmice u kojoj je bio pozitivan igrač</h2><p><strong>Dejan Milojević</strong> napustio je Mega Bemax nakon deset godina u klubu, a njemu u čast u Beogradu je organizirana revijalna utakmica na kojoj su nastupili brojni igrači koje je tijekom svih tih godina vodio.</p><p>Najbolji tenisač svijeta i organizator Adria Toura <strong>Novak Đoković </strong>bio je gost revijalnog košarkaškog dvoboja odigranog u čast legendarnog košarkaškog trenera <strong>Dejana Milojevića</strong>. Time se, čini se, "uvalio u probleme".</p><p>Naime, jedan od košarkaša koji je sudjelovao u susretu, igrač Partizana <strong>Nikola Janković</strong>, bio je pozitivan na korona virus. Janković nije imao nikakve simptome.</p><p>Problem je što je Đoković ubrzo nakon toga stigao u Zadar.</p>