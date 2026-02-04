Napeta situacija na terenu odrazila se i na atmosferu na tribinama. Dio hrvatskih navijača burno je reagirao na sudačke odluke, bacali su čaše na parkeT
Kaos u Ljubljani! Hrvati bacali čaše u teren i prekinuli susret
Hrvatska futsalska reprezentacija u srijedu je igrala polufinalnu utakmicu Europskog prvenstva za najveći uspjeh u povijesti u ovom sportu. Iako su izabranici Marinka Mavrovića odigrali vrlo dobro prvo poluvrijeme, "furija" je na predah otišla s dva gola prednosti.
Napeto je bilo na početku drugog poluvremena, Hrvatska je tražila gol kojim bi smanjila zaostatak za Španjolcima, a naši futsalaši imali su veliku podršku u Areni Stožice, u kojoj je oko sedam do osam tisuća gledatelja pratilo utakmicu.
Napeta situacija na terenu odrazila se i na atmosferu na tribinama. Dio hrvatskih navijača burno je reagirao na sudačke odluke, bacali su čaše na parket, zbog čega je nekoliko minuta trajao prekid utakmice.
Zbog toga su reagirali redari te zaštitari, a zatim i jedinice interventne policije, koja je s tribina uklonila problematične pojedince. Utakmica se zatim nastavila.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+