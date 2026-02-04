Kaos u Ljubljani! Hrvati bacali čaše u teren i prekinuli susret

Hrvatska futsalska reprezentacija u srijedu je igrala polufinalnu utakmicu Europskog prvenstva za najveći uspjeh u povijesti u ovom sportu. Iako su izabranici Marinka Mavrovića odigrali vrlo dobro prvo poluvrijeme, "furija" je na predah otišla s dva gola prednosti.

Napeto je bilo na početku drugog poluvremena, Hrvatska je tražila gol kojim bi smanjila zaostatak za Španjolcima, a naši futsalaši imali su veliku podršku u Areni Stožice, u kojoj je oko sedam do osam tisuća gledatelja pratilo utakmicu.

Napeta situacija na terenu odrazila se i na atmosferu na tribinama. Dio hrvatskih navijača burno je reagirao na sudačke odluke, bacali su čaše na parket, zbog čega je nekoliko minuta trajao prekid utakmice.

Foto: Mato Galić/24sata

Zbog toga su reagirali redari te zaštitari, a zatim i jedinice interventne policije, koja je s tribina uklonila problematične pojedince. Utakmica se zatim nastavila.

Foto: Mato Galić/24sata