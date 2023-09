Kaos u Marseilleu: Navijači prijetili smrću i otjerali trenera

Ono što je danas PSG, to je nekada bio Marseille. Vladari francuskog nogometa, ali napravili su nešto što ni Parižani ne mogu unatoč silnim milijunima. Osvojili su Ligu prvaka. No, posljednjih godina je Marseille u debeloj sjeni mrskog rivala. Gledaju ih kako dominiraju francuskim nogometom i podižu trofeje.

Tračak nade u svjetliju budućnost je temperamentnim navijačima Marseillea prošle sezone dao hrvatski stručnjak Igor Tudor. Preporodio je momčad, borio se za naslov pa na kraju osvojio treće mjesto i osigurao kvalifikacije za Ligu prvaka. Ipak, Tudor je otišao s klupe iz osobnih razloga, a od tada je krenulo sve naopako.

Naslijedio ga je Marcelino Garcia Toral, ispao je iz Lige prvaka, a u prvenstvo ušao s pobjedom i tri remija. To je razbjesnilo navijače koji su zatražili sastanak s predsjednikom kluba Pablom Longorijom pa uz prijetnje smrću mu naredili da smjeni trenera. Prestrašeni čelnik Marseillea je to i napravio, a francuski mediji pišu kako je i on pred odlaskom.

