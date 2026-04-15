POTAKNUTI PORAZIMA

Kaos u Puli! Navijači prekinuli trening i poručili Rieri da ode

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Nezadovoljstvo među navijačima tinja već dulje vrijeme, a dodatno su ga pojačali porazi od Hajduka i Lokomotive, kao i ispadanje iz Kupa protiv Kurilovca

Napetost u Istri dosegla je vrhunac nakon što je skupina od desetak pripadnika navijačke skupine Demoni prekinula prijepodnevni trening na Aldo Drosini. Navijači su okupili igrače i stručni stožer te jasno izrazili nezadovoljstvo stanjem u momčadi, zatraživši odlazak trenera Oriola Riere.

Poručili su kako dugo nisu gledali lošiju igru te od trenera zatražili da preuzme odgovornost i podnese ostavku. Tijekom njihova obraćanja igrači i stručni stožer ostali su nijemi, a kako doznaje Regional Express, ni poruke podrške upućene momčadi nisu izazvale vidljivu pozitivnu reakciju.

Nezadovoljstvo među navijačima tinja već dulje vrijeme, a dodatno su ga pojačali porazi od Hajduka i Lokomotive, kao i ispadanje iz Kupa protiv Kurilovca. Glavne zamjerke odnose se na izostanak prepoznatljive igre, ali i narušene odnose unutar svlačionice, što potvrđuju i neslužbene informacije iz kluba.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Posebno se ističu zategnuti odnosi trenera s iskusnijim igračima poput Josipa Radoševića i Stjepana Lončara, a navijači su naglasili da takvi igrači zaslužuju veće poštovanje. Usporedno s tim, dodatnu frustraciju izaziva činjenica da Varaždin, unatoč manjem proračunu, redovito ostvaruje bolje rezultate i drži bolju poziciju na ljestvici.

Oriol Riera preuzeo je klupu pulskog prvoligaša u rujnu prošle godine i debitirao pobjedom protiv Osijeka. Od tada je ostvario devet pobjeda, četiri remija i deset poraza, no forma momčadi i atmosfera u svlačionici kontinuirano se pogoršavaju. U obranu trenera stao je sportski direktor Saša Bjelanović, koji tvrdi da borba za europska mjesta još nije izgubljena, iako trenutačna situacija ne ulijeva optimizam.

Navijači su unatoč svemu igračima poručili da i dalje vjeruju u momčad te da protiv Vukovara očekuju pobjedu. U međuvremenu se u Pulu očekuje dolazak Haritz Kerejeta, sina vlasnika kluba, čija bi reakcija mogla imati važan utjecaj na daljnji razvoj situacije.

