Šou u Singapuru: Verstappen pobijedio u sprintu nakon kišnog ludila, sudara i 9 odustajanja, a Russell odmah završio u ogradi
Kaos u Singapuru: Kiša remetila planove, Verstappen uzeo sprint
Max Verstappen slavio je u kaotičnoj sprint utrci u Velikoj nagradi Singapura, koju su obilježili obilna kiša, brojni sudari i čak devet odustajanja. Vozač Red Bulla prvi je prošao ciljem ispred Ferrarijeva dvojca Lewisa Hamiltona i Charlesa Leclerca, nakon utrke koja je donijela niz dramatičnih trenutaka.
Najveći šok priredio je George Russell. Britanac je sjajno krenuo s početka utrke i već do prvog zavoja preuzeo vodstvo od Verstappena, koji je startao s najbolje pozicije. No, slavlje nije dugo trajalo jer je vozač Mercedesa već tijekom prvog kruga izgubio kontrolu nad bolidom i završio u zaštitnoj ogradi.
Sprint na uličnoj stazi Marina Bay trebao je početi u 11 sati po hrvatskom vremenu, no snažan pljusak poremetio je raspored i odgodio start za više od pola sata. Zbog velikih količina vode na pojedinim dijelovima staze vozači su utrku započeli na gumama za prijelazne vremenske uvjete.
Russellovo izlijetanje izazvalo je izlazak sigurnosnog automobila, što je Verstappenu omogućilo povratak na vodeću poziciju. Kaotične prve krugove nisu preživjeli ni Lance Stroll, Isack Hadjar, Franco Colapinto i Sergio Perez, koji su također morali odustati.
Nakon što se sigurnosni automobil povukao i utrka nastavljena, Verstappen je uspio sačuvati prednost. Uz Russellovo izlijetanje, dodatnu dramu donio je i sudar McLarenovih vozača Landa Norrisa i Oscara Piastrija u završnici sprinta, čime je nastavljen niz incidenata na mokroj singapurskoj stazi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+