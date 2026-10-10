Kaos u Singapuru: Kiša remetila planove, Verstappen uzeo sprint

Max Verstappen slavio je u kaotičnoj sprint utrci u Velikoj nagradi Singapura, koju su obilježili obilna kiša, brojni sudari i čak devet odustajanja. Vozač Red Bulla prvi je prošao ciljem ispred Ferrarijeva dvojca Lewisa Hamiltona i Charlesa Leclerca, nakon utrke koja je donijela niz dramatičnih trenutaka.

Foto: Edgar Su

Najveći šok priredio je George Russell. Britanac je sjajno krenuo s početka utrke i već do prvog zavoja preuzeo vodstvo od Verstappena, koji je startao s najbolje pozicije. No, slavlje nije dugo trajalo jer je vozač Mercedesa već tijekom prvog kruga izgubio kontrolu nad bolidom i završio u zaštitnoj ogradi.

Sprint na uličnoj stazi Marina Bay trebao je početi u 11 sati po hrvatskom vremenu, no snažan pljusak poremetio je raspored i odgodio start za više od pola sata. Zbog velikih količina vode na pojedinim dijelovima staze vozači su utrku započeli na gumama za prijelazne vremenske uvjete.

Foto: Jakub Porzycki

Russellovo izlijetanje izazvalo je izlazak sigurnosnog automobila, što je Verstappenu omogućilo povratak na vodeću poziciju. Kaotične prve krugove nisu preživjeli ni Lance Stroll, Isack Hadjar, Franco Colapinto i Sergio Perez, koji su također morali odustati.

Nakon što se sigurnosni automobil povukao i utrka nastavljena, Verstappen je uspio sačuvati prednost. Uz Russellovo izlijetanje, dodatnu dramu donio je i sudar McLarenovih vozača Landa Norrisa i Oscara Piastrija u završnici sprinta, čime je nastavljen niz incidenata na mokroj singapurskoj stazi.