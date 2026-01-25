Obavijesti

DOŠLO DO SUKOBA?

Kaos u Tuzli: Mlatili su se pripadnici Torcide i Delija?! Uhitili su 93 osobe...

Kaos u Tuzli: Mlatili su se pripadnici Torcide i Delija?! Uhitili su 93 osobe...
Kako je navedeno, policijskoj stanici Živinice je u subotu oko 21:55 sati prijavljeno je da se ispred tuzlanskog aerodroma odvija masovna tučnjava

Crvena zvezda je u četvrtak u švedskom Malmöu odigrala utakmicu 7. kola Europske lige. Dio navijača putovao je iz Tuzle prema Malmöu i natrag, a po povratku je došlo do incidenta. 

Veliki sukob dogodio se sinoć u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, a epilog je bio 23 povrijeđene osobe, među njima i policajac, a 93 su osobe u pritvoru. U sukobu su prisustovale navijačke grupe Delije i Torcida, najvatreniji navijači Crvene zvezde i Hajduka iz Splita, prenosi Dnevni avaz. Kako je navedeno, policijskoj stanici Živinice 24.01.2026. godine oko 21:55 sati prijavljeno je da se ispred aerodroma odvija masovna tučnjava, a u pitanju su bili pripadnici splitske Torcide i Delija koji podržavaju beogradsku Crvenu zvezdu.

O cijeloj situaciji oglasio se  MUP Tuzlanskog kantona, navodeći da su u Tuzlu stigli i pripadnici hrvatske navijačke skupine Torcida. 

"Dana 24. siječnja 2026. Policijskoj postaji Živinice oko 21:55 prijavljeno je da se ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave odvija tučnjava u kojoj sudjeluje više osoba.

Na mjesto događaja upućeno je više policijskih patrola, kao i timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu potporu Uprave policije MUP-a TK, te ekipe Službe hitne medicinske pomoći iz Živinica i Tuzle. Prijava je potvrđena, a na lokaciji je zatečen veći broj osoba. Utvrđeno je da je riječ o navijačima Crvene zvezde iz Srbije i navijačima skupine Torcida iz Hrvatske" stoji u priopćenju. 

U službenim prostorijama Uprave policije MUP TK-a zadržane su ukupno 93 osobe, navijača spomenutih skupina. Utvrđeno je da nijedan od sudionika incidenta nije s područja Tuzlanskog kantona. Prema prvim informacijama, u incidentu su ozlijeđene 23 osobe, a među njima je i jedan policijski službenik. 

Policijska istraga i detaljna istraga je u tijeku, a daljnje mjere biti će poduzete prema uputama dežurnog tužitelja. 

