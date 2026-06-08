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SREDINOM LIPNJA

Kaotičan dan u New Yorku. Na isti dan pada odluka o prvaku NBA-a i bitna utakmica na SP-u?

Piše 24sata,
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Kaotičan dan u New Yorku. Na isti dan pada odluka o prvaku NBA-a i bitna utakmica na SP-u?
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Foto: Scott Wachter

New York strepi od prometnog kaosa: Knicksi i Svjetsko prvenstvo mogu udariti isti dan, a grad se nada naslovu u četiri utakmice

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Gradski čelnici New Yorka suočavaju se s velikim logističkim izazovom. Ako finalna serija NBA lige između New York Knicksa i San Antonio Spursa dođe do šeste utakmice, poklopit će se s utakmicom Svjetskog prvenstva na stadionu MetLife, što prijeti velikim prometnim gužvama. Gradski dužnosnici se zato nadaju da će Knicksi osvojiti naslov u četiri utakmice.

Kritičan datum

Potencijalna šesta utakmica finala zakazana je za 16. lipnja u 20:30 sati u Madison Square Gardenu. Istog dana, u 15 sati, na stadionu MetLife u New Jerseyju igra se utakmica Svjetskog prvenstva između Francuske i Senegala. Očekuje se oko 80.000 gledatelja na nogometnoj utakmici i 20.000 navijača u dvorani Knicksa. Problem je što deseci tisuća ljudi ovise o istoj prometnoj infrastrukturi, s Penn Stationom kao ključnom točkom. Moguće slavlje naslova Knicksa na ulicama dodatno bi opteretilo prometne i sigurnosne službe.

NBA: Finals-New York Knicks at San Antonio Spurs
Foto: Gregory Shamus

Ograničenja u prijevozu i visoke cijene

Dužnosnici NJ Transita uveli su posebne mjere za dane utakmica Svjetskog prvenstva. U razdoblju od četiri sata prije i tri sata nakon utakmica, vlakovi između Penn Stationa i čvorišta Secaucus bit će rezervirani isključivo za vlasnike ulaznica za nogomet. Ostali putnici, uključujući navijače Knicksa iz New Jerseyja, bit će preusmjereni na stanice u Newarku i sustav PATH manjeg kapaciteta. Uz to, cijena povratne karte vlakom do stadiona MetLife tijekom turnira narasla je na 98 dolara, u odnosu na redovnih 12,90 dolara.

- Želim biti sasvim jasan, navijamo da Knicksi pometu Spurse u četiri utakmice. No, mi se pripremamo za sve scenarije. To je naš posao kao gradske uprave, moramo biti spremni za svaku mogućnost - rekao je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani.

NBA: Finals-New York Knicks at San Antonio Spurs
Foto: Scott Wachter

Guvernerka Hochul poručila je građanima da dođu u grad i slave. "Mi to možemo riješiti. Imamo situaciju pod kontrolom", rekla je. Oboje su naglasili važnost korištenja javnog prijevoza, ističući da se mjesecima radilo na planovima za 39-dnevni turnir.

- Da ste prije godinu, deset ili dvadeset godina rekli nekom Njujorčaninu da ćemo biti domaćini Svjetskog prvenstva i da će u isto vrijeme Knicksi imati priliku za naslov, i to protiv iste momčadi kao 1999., samo s drugačijim ishodom... Zbog ovakve prilike smo svi ovdje i nevjerojatno smo uzbuđeni - dodao je Mamdani. 

(*uz korištenje AI-ja)

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