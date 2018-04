Kaotičan sprint u prvoj etapi: Bonifazio najbrži u Koprivnici

Talijan Niccolo Bonifazio (Bahrain) pobjednik je prve etape ovogodišnjeg, četvrtog izdanja biciklističke utrke "Tour of Croatia" vožene od Osijeka do Koprivnice u dužini od 227 kilometara.

Bonifazio je u zanimljivoj sprinterskoj završnici u središtu Koprivnice uspio za manje od pola dužine kotača nadmašiti sunarodnjaka Andree Guardinija (Bardiani CSF), dok je treće mjesto zauzeo Rumunj Michael Eduard Grossu (Nippo Vini Fantini).

Prva etapa vožena je po nepovoljnom vremenu, kiša je ometala vozače gotovo tijekom čitave dionice vožene u utorak, a u takvim uvjetima za bijeg su se odlučila tek trojica mladih vozača - Slovenci Jon Božič (Adria Mobil) i Matic Grošelj (Ljubljana Gusto Xaurum) te Rumunj Emil Dima (MsTina Focus). Oni su se izdvojili iz pelotona već na 10. kilometru i bili u vodstvu sve do same završnice.

Prvi je iz vodeće skupine otpao Dima, koji je nakon osvajanja brdskog cilja na Papuk odlučio pričekati glavnu skupinu i ostaviti dvojicu Slovenaca same na čelu. Božič i Grošelj su uspijevali držati prednost od više od dvije minute sve do 30-ak kilometara prije cilja, no potom je peloton značajno ubrzao i rapidno počeo smanjivati razliku. Grošelj je izgubio kontakt s Božićem oko 15 kilometara prije cilja, dok je Božič uspio biti na samom čelu sve osam kilometara prije cilja.

Uslijedio je kaotični sprint u kojemu su se u posljednjih 100 metara izdvojili Bonifazio i Guardini, a više snage u borbi jedan na jedan imao je Bonifazio.

U srijedu će se voziti druga etapa od Karlovca do Zadra u dužini od 234.5 kilometara.