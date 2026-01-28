Obavijesti

Sport

Komentari 2
ZVIJEZDA U USPONU

Kapa dolje, majstore! Baturina dobio priznanje za sjajnu formu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Kapa dolje, majstore! Baturina dobio priznanje za sjajnu formu
Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net

Martin Baturina je proglašen najboljom mladom zvijezdom Serie A! U siječnju sudjelovao u šest golova Coma, briljirao protiv Lazija i Torina. Fabregas ga uveo u prvih 11 i sada Como leti

Admiral

Mladi hrvatski nogometni dragulj, Martin Baturina, nastavlja oduševljavati nogometnu javnost svojim izvanrednim igrama u jednoj od najjačih liga svijeta. Kao potvrda njegove sjajne forme stiglo je i službeno priznanje – talijanska Serie A proglasila ga je najboljom mladom zvijezdom u usponu za siječanj 2026. godine. Ova prestižna nagrada dokaz je njegovih fantastičnih nastupa u dresu Coma i jasan pokazatelj da se radi sjajnom igraču.

Pokretanje videa...

Skender o prodaji Baturine 01:02
Skender o prodaji Baturine | Video: Borna Škof/24sata

Baturina je u siječnju sudjelovao u čak šest golova svog Coma. Od 10. do 24. siječnja, odnosno u četiri utakmice, zabio je tri gola i tri puta asistriao. Niz je počeo sjajnim golom protiv Bologne kojim je spasio bod Comu u 94. minuti. Asistirao je zatim u utakmici protiv Milana za vodstvo, ali je Milan tu utakmicu uspio preokrenuti.

Nakon Bologne počeo je igrati u prvih 11 i to se isplatilo Cescu Fabregasu. Poslije Milana Como je zabio tri gola Laziu i to u Rimu, a igrač utakmice bio je Baturina. Zabio je u 2. minuti sjajan gol, a onda je i prekrasnim dodavanjem poslužio Nicu Paza koji je završio posao. Uslijedio je Torino kojem je Como zabio šest golova, a Baturina je zabio i asistirao.

Napokon je bivši dinamovac dobio pravu priliku u Comu i za sada ju iskorištava na najbolji mogući način. U odličnoj je formi i tako treba nastaviti jer Hrvatskoj treba inspirirani Baturina na Svjetskom prvenstvu. Fabregas je shvatio da može iigrati u isto vrijeme s Pazom i Baturinom i od tada Como izgleda jako opasno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: S Chelseajem je izgubio na Maksimiru, sad na radost navijača odlazi iz kluba
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: S Chelseajem je izgubio na Maksimiru, sad na radost navijača odlazi iz kluba

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Mađarska 27-25: Ne ide bez drame! Rukometaši u završnici izborili polufinale Eura
VELIKA POBJEDA

Hrvatska - Mađarska 27-25: Ne ide bez drame! Rukometaši u završnici izborili polufinale Eura

HRVATSKA - MAĐARSKA 27-25 Hrvatski rukometaši priredili su nevjerojatan preokret protiv Mađara, osigurali polufinale EP-a! Šoštarić, Klarica, Lučin i Manrić briljirali, a Kuzmanović čuvao mrežu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026