Kapa dolje, majstore! Baturina dobio priznanje za sjajnu formu

Mladi hrvatski nogometni dragulj, Martin Baturina, nastavlja oduševljavati nogometnu javnost svojim izvanrednim igrama u jednoj od najjačih liga svijeta. Kao potvrda njegove sjajne forme stiglo je i službeno priznanje – talijanska Serie A proglasila ga je najboljom mladom zvijezdom u usponu za siječanj 2026. godine. Ova prestižna nagrada dokaz je njegovih fantastičnih nastupa u dresu Coma i jasan pokazatelj da se radi sjajnom igraču.

Pokretanje videa... 01:02 Skender o prodaji Baturine | Video: Borna Škof/24sata

Baturina je u siječnju sudjelovao u čak šest golova svog Coma. Od 10. do 24. siječnja, odnosno u četiri utakmice, zabio je tri gola i tri puta asistriao. Niz je počeo sjajnim golom protiv Bologne kojim je spasio bod Comu u 94. minuti. Asistirao je zatim u utakmici protiv Milana za vodstvo, ali je Milan tu utakmicu uspio preokrenuti.

Nakon Bologne počeo je igrati u prvih 11 i to se isplatilo Cescu Fabregasu. Poslije Milana Como je zabio tri gola Laziu i to u Rimu, a igrač utakmice bio je Baturina. Zabio je u 2. minuti sjajan gol, a onda je i prekrasnim dodavanjem poslužio Nicu Paza koji je završio posao. Uslijedio je Torino kojem je Como zabio šest golova, a Baturina je zabio i asistirao.

Napokon je bivši dinamovac dobio pravu priliku u Comu i za sada ju iskorištava na najbolji mogući način. U odličnoj je formi i tako treba nastaviti jer Hrvatskoj treba inspirirani Baturina na Svjetskom prvenstvu. Fabregas je shvatio da može iigrati u isto vrijeme s Pazom i Baturinom i od tada Como izgleda jako opasno.