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Kapetan Bedema radi u servisu: Nisam grubijan, čak mi je Zajec rekao da baš dobro čitam igru

Piše Davor Kovačević,
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Kapetan Bedema radi u servisu: Nisam grubijan, čak mi je Zajec rekao da baš dobro čitam igru
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo/PIXSELL
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Na Cipru sam godinu dana živio kod Pranjića, a pomažem prikupljati milostinju na nedjeljnoj misi. Mnogi mi govore da sličim na Nikolu Jokića, a protiv Dinama sam razmišljao samo da nikoga ne ozlijedim, kaže Drago Lovrić, kapetan petoligaša Bedema

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Drago? On je tako dobar čovjek, dobri duh naše firme, služi i crkvi. Sad je i naša zvijezda. Evo, i vi ste nam došli zahvaljujući njemu, govori nam Davor Crnaić, direktor autoservisa na ulazu u Vinkovce, gdje - kad ne igra protiv Dinama - obično radi kapetan petoligaša Bedema Drago Lovrić (30).

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Komentari 4
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