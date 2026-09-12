Na Cipru sam godinu dana živio kod Pranjića, a pomažem prikupljati milostinju na nedjeljnoj misi. Mnogi mi govore da sličim na Nikolu Jokića, a protiv Dinama sam razmišljao samo da nikoga ne ozlijedim, kaže Drago Lovrić, kapetan petoligaša Bedema
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Kapetan Bedema radi u servisu: Nisam grubijan, čak mi je Zajec rekao da baš dobro čitam igru
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Drago? On je tako dobar čovjek, dobri duh naše firme, služi i crkvi. Sad je i naša zvijezda. Evo, i vi ste nam došli zahvaljujući njemu, govori nam Davor Crnaić, direktor autoservisa na ulazu u Vinkovce, gdje - kad ne igra protiv Dinama - obično radi kapetan petoligaša Bedema Drago Lovrić (30).
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