Obavijesti

Sport

Komentari 1
KREŠO RADOVČIĆ ZA 24SATA PLUS+

Kapetan Cibone: Sada napokon imamo zdravo okružje, a kaos u Slovačkoj nisam nikad doživio

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 6 min
Kapetan Cibone: Sada napokon imamo zdravo okružje, a kaos u Slovačkoj nisam nikad doživio
Podgorica: Susret Budućnosti i Cibone u 10. kolu ABA lige | Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Kad se izvukla skupina, svi su govorili da će biti upitno hoćemo li imati jednu ili dvije pobjede. Ključna utakmica je bila protiv Prievidze, a tamno nas je dočekao kaos, ispričao je Radovčić

Europska Cibona. Tu sintagmu nismo čuli već osam godina, a ove sezone napokon je možemo ponovno upotrijebiti u punom značenju. Hrvatski košarkaški velikan vratio se na europsku scenu i zasad se ondje drži jako dobro s tri pobjede i jednim porazom. Tko je to mogao pretpostaviti uoči sezone? Vjerojatno samo oni koji su radili u klubu i vjerovali da mogu nešto napraviti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Rođena Splićanka u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Zvonimir Boban donio odluku o sudbini Marija Kovačevića!
ODRŽALI SASTANAK

Zvonimir Boban donio odluku o sudbini Marija Kovačevića!

Dinamo nakon četiri kola Europske lige ima sedam bodova i na 12. je mjestu, a u hrvatskom prvenstvu je drugi s 25 bodova, jednim manje od vodećeg Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025