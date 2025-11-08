Kapetan Cibone: Sada napokon imamo zdravo okružje, a kaos u Slovačkoj nisam nikad doživio

Europska Cibona. Tu sintagmu nismo čuli već osam godina, a ove sezone napokon je možemo ponovno upotrijebiti u punom značenju. Hrvatski košarkaški velikan vratio se na europsku scenu i zasad se ondje drži jako dobro s tri pobjede i jednim porazom. Tko je to mogao pretpostaviti uoči sezone? Vjerojatno samo oni koji su radili u klubu i vjerovali da mogu nešto napraviti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+