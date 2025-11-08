Kad se izvukla skupina, svi su govorili da će biti upitno hoćemo li imati jednu ili dvije pobjede. Ključna utakmica je bila protiv Prievidze, a tamno nas je dočekao kaos, ispričao je Radovčić
KREŠO RADOVČIĆ ZA 24SATA PLUS+
Kapetan Cibone: Sada napokon imamo zdravo okružje, a kaos u Slovačkoj nisam nikad doživio
Čitanje članka: 6 min
Europska Cibona. Tu sintagmu nismo čuli već osam godina, a ove sezone napokon je možemo ponovno upotrijebiti u punom značenju. Hrvatski košarkaški velikan vratio se na europsku scenu i zasad se ondje drži jako dobro s tri pobjede i jednim porazom. Tko je to mogao pretpostaviti uoči sezone? Vjerojatno samo oni koji su radili u klubu i vjerovali da mogu nešto napraviti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku