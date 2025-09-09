Obavijesti

Kapetan Crne Gore: Hrvatska je bolja, ali zašto joj pomažu suci? Savić: Trebao je tad suditi kraj

Piše Josip Tolić, Hrvoje Tironi,
Kapetan Crne Gore: Hrvatska je bolja, ali zašto joj pomažu suci? Savić: Trebao je tad suditi kraj
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jovetić o porazu od Hrvatske za 24sata kaže: "Zaslužena pobjeda, ali sudac je pokvario utakmicu!" Crna Gora propustila priliku za veliko natjecanje. Hoće li se sve promijeniti u idućem ciklusu?

Kapetan Crne Gore Stevan Jovetić (35) u razgovoru za 24sata sažeo je dojmove nakon visokog poraza od Hrvatske (4-0) i, izgledno, propuštene prilike da prvi put dohvate veliko natjecanje jer su sad šest bodova iza Hrvatske i Češke. Bio im je to već treći poraz.

Utakmicu je, nakon otvarajućeg gola Kristijana Jakića, prelomio drugi žuti karton Andrije Bulatovića u 42. minuti.

- Zaslužena pobjeda Hrvatske, bili su bolji od prve minute. Sudac je malo pokvario utakmicu, i zbog vas i zbog javnosti. Bilo bi zanimljivije, dobili biste, nije to sporno. Krivo mi je, čestitam Hrvatskoj, najbolja je reprezentacija. Želim joj sve najbolje u daljnjem natjecanju - rekao je Jovetić.

Tko je dobio dres Luke Modrića, upitali smo ga.

- Mijenjao sam se s Lukom, Perišić me tražio prije utakmice, Vida me tražio pa sam ostavio Livakoviću, Jakić... Imam uspomene, skupljam ih odavno, imam lijepih dresova za trofejnu sobu kad je napravim.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nogometaš Omonije je u razgovoru za Radioteleviziju Crne Gore bio nešto oštriji prema kriteriju njemačkog suca Felixa Zwayera.

- Pokušali smo iz kontranapada, ali bilo je teško jer smo se branili duboko u našoj polovici. Gol je bio stvarno, stvarno daleko. Teško je, imam osjećaj da se u zadnje vrijeme događaju samo negativne stvari. Bili smo u igri do crvenog kartona, jesu držali loptu jer, naravno, nismo ni očekivali da ćemo to moći protiv jedne Hrvatske. Nije bilo opasnih napada, mislim da Danijel Petković nije imao intervenciju u prvih 30 minuta. Nije bilo lako, ali dali smo sve od sebe. Ima puno novih momaka, sretan sam zbog njih, oni su budućnost hrvatskog nogometa.

- Suđenje? Moja je krivnja što je ovako ispalo, poraz od 4-0. Sudac nije trebao pokazati drugi žuti karton, tad bi bilo drugačije. Pričao sam sa sucem u poluvremenu, ali suci uvijek rade što žele i, bez obzira na to s kim igramo, mi smo u podređenom položaju. Naravno, nije do suca. Hrvatska je bolja, zaslužili su i ništa nije sporno, ali zašto im pomažete?

Hoće li Crnoj Gori krenuti nabolje u idućem ciklusu, kad bi se na Europsko prvenstvo mogla plasirati preko C razreda Lige nacija? Jovetić nije optimist.

- Vidjet ćemo, ne znam - zaključio je.

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom
Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Stefan Savić također je imao prigovora na suđenje.

- Nema se tu što puno pričati o utakmici, Hrvatska je iznimno kvalitetna, ali nema potrebe da im suci daju vjetar u leđa. Nije crveni karton, zapravo nije ni žuti. Bilo bi bolje da je odmah tad svirao kraj utakmice. Mi malo duže igramo nogomet nego što on sudi. Nije imalo smisla - rekao je iskusni stoper Trabzonspora.

- Pokušat ćemo uzeti maksimalan broj bodova do kraja kvalifikacijskog ciklusa, treba gledati pozitivno. Dobili smo mlade igrače, Andriju Bulatovića i Milana Roganovića, koji je odlično debitirao. Andriji je potrebna podrška jer je nezasluženo isključe. Glavu gore.

